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Российский футболист Александр Кокорин отправлен в СИЗО на два месяца
Футболист сборной России Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника Минстройторга Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука, проведет два ближайших месяца в СИЗО. Как сообщает
Следствие просило оставить Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря, так как он обладает связями во власти, что может привести к давлению на следствие. Также следователи отметили, что Кокорин пренебрегал нормами поведения.
Футболист попросил не лишать его свободы, чтобы иметь возможность загладить вину, а также извинился перед клубом, болельщиками и родными. Кокорин заявил, что он ударил Пака, потому что от того исходили агрессия, ярость и нетерпимость.
Как сообщает телеграм-канал
Напомним, что восьмого октября Кокорин и Мамаев с компанией своих друзей сначала
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Футболист сборной России Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника Минстройторга Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука, проведет два...
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