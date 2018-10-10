Российский футболист Александр Кокорин отправлен в СИЗО на два месяца

Футболист сборной России Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника Минстройторга Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука, проведет два ближайших месяца в СИЗО. Как сообщает «Спорт-Экспресс» , такое решение принял Тверской суд Москвы.



Александр Кокорин. Reuters

Следствие просило оставить Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря, так как он обладает связями во власти, что может привести к давлению на следствие. Также следователи отметили, что Кокорин пренебрегал нормами поведения.

Футболист попросил не лишать его свободы, чтобы иметь возможность загладить вину, а также извинился перед клубом, болельщиками и родными. Кокорин заявил, что он ударил Пака, потому что от того исходили агрессия, ярость и нетерпимость.

Как сообщает телеграм-канал Mash , суд по делу другого футболиста Павла Мамаева задерживается из-за опоздания адвоката.

Напомним, что восьмого октября Кокорин и Мамаев с компанией своих друзей сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука , а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака . Среди других фигурантов дела — брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Геннадий Куропаткин. Против них открыто дело по статье «Хулиганство».