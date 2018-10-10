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«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: V Форум регионов Беларуси и России принес первые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К деловым переговорам в Могилеве приступили еще рано утром. Участие в них приняли и спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России. Всего форум собрал несколько тысяч гостей, без преувеличения деловую элиту двух стран.
В центре внимания сторон аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Корреспондент Юрий Прокопенко о том, как мосты старой дружбы становятся еще крепче.
Второй день форума начался без раскачки. Уже утром первые соглашения: Могилев подписал документы о сотрудничестве и развитии взаимоотношений сразу с пятью российскими регионами. Стороны уверяют: это не просто намерения, а конкретные шаги.
Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края (Россия):
Продукция «Могилевлифтмаша» давно пользуется большим спросом у наших восточных соседей. Предприятие занимает доминирующее положение на российском рынке.
Но Форум регионов – хорошая возможность лишний раз встретится. По новому контракту с российской компанией завод поставит в Самару, Ростов, Хабаровск, Санкт-Петербург и Московскую область около 2000 лифтов на 500 миллионов российских рублей.
Геннадий Гончаров, генеральный директор предприятия (Россия):
Подобного рода площадки – это возможность не только поставить подписи под новыми контрактами, но и решить существующие проблемы. Рабочие разногласия между любыми партнерами – нормальная практика, и вот на полях форума как раз частенько удается найти взаимовыгодные решения.
Обсуждались на форуме и продовольственные поставки. Они согласованы на 2019 год. Молочная и мясная продукция экспортироваться в Россию будет в больших объемах, чем прежде: 320 тысяч тонн мясных продуктов и около 4 миллионов тонн молочки. Перечень предприятий стороны тоже определили.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Впрочем, уровень отношений Беларуси и России – это не только поставки и контракты. Во время форума соглашения подписали два университета, Московский и Могилевский. У ученых есть сразу несколько общих проектов.
Интеграция государств должна опираться на межрегиональные связи – об этом не раз говорил Президент Беларуси. Александр Лукашенко посетил десятки российских регионов. А российские губернаторы – частые гости в Минске и не только. Но куда более важно обычное человеческое общение.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Открывали праздник главы верхних законодательных палат союзных стран Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко.
На выставке ярмарке представлены все области Беларуси и полтора десятка субъектов Российской Федерации. Белорусские вышиванки и русские узоры, вологодские кружева и дрибинские валенки – работы каждого мастера уникальны.
Нина Лунина, директор Чкаловского центра ремесел (Россия):
«Город мастеров» собрал тысячи гостей. Было бы еще больше, если бы не рабочий день, говорят могилевчане. Они не только с интересом рассматривали сувениры, но и покупали их.
Андрей Митрофанов, народный мастер Самарской области (Россия):
Александра Черткова по национальности русская, но здесь представляет Краснопольский район. Уже 10 лет, как гончарных дел мастер сменила подмосковье на белорусскую глубинку. Нашла здесь любовь и переехала.
Александра Черткова, мастер народных промыслов (Беларусь):
Марина Касьянова, житель Могилева:
В эти дни Могилев стал настоящим центром российско-белорусской дружбы. Такого масштабного события город в своей истории еще не знал. На форум приехали около 2000 гостей.
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«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: V Форум регионов Беларуси и России принес первые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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