ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу

11.10.2018 20:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Собственный транспорт у белорусских школ стал появляться сравнительно недавно. Ещё в начале века об этом и не думали.

Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу

Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию подвоза школьников Белыничского района, вспоминает своё суровое детство.

Сергей Ковалёв, инженер-механик отдела образования Могилёвского райисполкома:
Школа находилась в другой деревне, где-то около пяти километров от дома. Приходилось ходить в школу и в дождь, и в снег, и в метель, в морозы, которые были за 30 градусов в те времена. Скидки, что плохая погода или нет дороги, учителя не делали, это уважительной причиной не было. Пройти 5 километров по сугробам, да ещё и многокилограммовый ранец с книжками за плечами, и в пальто зимнем, шапке, валенках (другой обуви не было, да и холодно было в другой) физически подкачаешься нормально.

Как сельские школьники добираются на учёбу. Специальный репортаж

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собственный транспорт у белорусских школ стал появляться сравнительно недавно. Ещё в начале века об этом и не думали. Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выездное заседание ГАИ: "нетрезвое" вождение закончилось для механизатора лишением прав и штрафом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика