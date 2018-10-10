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Пройти 5 км по сугробам в 30-градусный мороз. Белорус рассказывает, как раньше добирались в школу
Собственный транспорт у белорусских школ стал появляться сравнительно недавно. Ещё в начале века об этом и не думали.
Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию подвоза школьников Белыничского района, вспоминает своё суровое детство.
Сергей Ковалёв, инженер-механик отдела образования Могилёвского райисполкома:
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Собственный транспорт у белорусских школ стал появляться сравнительно недавно. Ещё в начале века об этом и не думали. Сергей Ковалёв, отвечающий за организацию...
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