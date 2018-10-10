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В Беларуси растут продажи новых автомобилей
Новости Беларуси. У официальных дилеров легковой и коммерческой техники в 2018 году приобретено свыше 14 тысяч машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты прогнозируют, что по итогам года продажи увеличатся более чем в 1,5 раза. Основным драйвером роста в этом году была доступность условий кредитования и лизинга. Правда, у этой доступности есть и обратная сторона: она быстро привела к насыщению рынка и снижению потенциала спроса на нем.
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Новости Беларуси. У официальных дилеров легковой и коммерческой техники в 2018 году приобретено свыше 14 тысяч машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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