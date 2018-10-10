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Каждый пятый билет, проданный на БелЖД в 2018, был электронным

11.10.2018 20:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все больше белорусов очередям в железнодорожных кассах предпочитают удобство интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году на сайте белорусской железной дороги уже продано около 2 миллионов электронных билетов. Это 20 % от общего количества реализованных проездных документов. То есть каждый пятый билет с нумерованными местами – электронный. Достаточно часто пассажиры оплачивают проезд и через платежно-справочные терминалы самообслуживания. С начала года таким способом воспользовались более миллиона человек.

Больше новостей экономики за 11 октября здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Все больше белорусов очередям в железнодорожных кассах предпочитают удобство интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году...
 
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