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Синод РПЦ 15 октября в Минске готовит жесткий ответ на действия Константинополя, заявляют в Москве

11.10.2018 21:01 — Разное | Интерфакс  
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В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.

"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.

Напомнив, что заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".

 
Теги: Минск
 
 
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В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины. "Ответ будет самым решительным и жестким, он...
 
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