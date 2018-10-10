Синод РПЦ 15 октября в Минске готовит жесткий ответ на действия Константинополя, заявляют в Москве

В Русской православной церкви пообещали жёсткий ответ ее Синода на действия Константинополя в отношении Украины.

"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук в интервью одному из российских каналов.

Напомнив, что заседание Священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, священник заявил, что "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".