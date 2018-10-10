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Эко-удобрения, съедобные упаковочные пленки и средства против опухолей представил БГУ в Могилеве

11.10.2018 20:18 — Разное | Интерфакс  
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Около 20 научно-технических разработок БГУ представлено на выставке, проходящей в рамках V Форума регионов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе БГУ.

В частности, в экспозицию ведущего вуза страны вошел студенческий проект "Эко-удобрения для устойчивого развития сельского хозяйства и зеленой экономики".

В нынешнем году он стал абсолютным победителем в номинации "Агропромышленные технологии и производство" Республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Отметим, реализация проекта предполагает производство удобных в применении экологических удобрений. Предложенный процесс является безотходным и основан на использовании биоразлагаемой, полностью растворимой в воде пленки, разработанной в лаборатории НИИ ФХП БГУ.

В числе экспонатов БГУ "Уникальный электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой".

Инновация впервые была вручена пяти тысячам первокурсников и магистрантов БГУ в начале учебного года. Новый студенческий билет совмещает на одном бесконтактном микрочипе средство радиочастотной идентификации и платежное приложение. Первое обеспечивает пропуск на территорию и в корпуса университета, а также обслуживание в любом пункте Фундаментальной библиотеки БГУ, второе – возможность производить различные расчеты. В частности, приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться за проезд в метро и т.д.

Также на выставке представлены "Съедобные упаковочные пленки". Разработка позволяет продуктам сохранять вкус, аромат, эстетичный внешний вид, а также снижает потери воды, контролирует газообмен, позволяет предотвратить рост микробов и продлить срок хранения продуктов. Подобные пленки могут использоваться для упаковки мясных изделий, нарезанных фруктов и овощей, круп, конфет, пирожных, орехов, семян, специй и т.д.

Кроме того, в число экспонатов вошли противоопухолевые препараты "Темодекс", "Проспиделонг" и "Цисплацел". Представляют они собой гидрогели, содержащие иммобилизованные цитостатики, и имплантируются в ложе удаленной опухоли. Препараты вызывают гибель раковых клеток, предотвращают метастазирование, способствуют снижению токсической нагрузки на организм. 

V Форум регионов Беларуси и России проходит с 10 по 12 октября в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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Около 20 научно-технических разработок БГУ представлено на выставке, проходящей в рамках V Форума регионов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе БГУ. В...
 
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