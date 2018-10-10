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Владимир Орлов – победитель литературной премии Гейдройца
В Минске прошла церемония вручения литературной премии.
Во время мероприятия, которое прошло в галерее «Арт-Беларусь» (Дворце искусств) победителем назвали Владимира Орлова. Вторым лауреатом премии стал – Ольгерд Бахаревич, третьим – Винцесь Мудров, передает
В этом году на премию были номинированы 32 книги. Шесть из них вошли в шорт-лист:
Владимир Орлов – «Танцы над горадам»
Ольгерд Бахаревич – «Сабакі Еўропы»
Адам Глобус – «Сям’я»
Винцесь Мудров – «Забойца анёла»
Павел Северинец – «Беларусалім»
Анка Упала – «На заснежаны востраў»
Литературная премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года за лучшую книгу прозы. Ранее победителями становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик.
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В Минске прошла церемония вручения литературной премии.
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