Владимир Орлов – победитель литературной премии Гейдройца

«Белсат» . Во время мероприятия, которое прошло в галерее «Арт-Беларусь» (Дворце искусств) победителем назвали Владимира Орлова. Вторым лауреатом премии стал – Ольгерд Бахаревич, третьим – Винцесь Мудров, передает













В этом году на премию были номинированы 32 книги. Шесть из них вошли в шорт-лист:





Владимир Орлов – «Танцы над горадам»





Ольгерд Бахаревич – «Сабакі Еўропы»





Адам Глобус – «Сям’я»





Винцесь Мудров – «Забойца анёла»





Павел Северинец – «Беларусалім»





Анка Упала – «На заснежаны востраў»





Литературная премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года за лучшую книгу прозы. Ранее победителями становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик.



