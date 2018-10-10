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Как белорусы полюбили рыночную экономику

11.10.2018 21:18 — Разное | Партизан  
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Белорусское общество меняется быстрее, чем взгляды тех, кто его анализирует.

Тут нечему удивляться — ведь даже если ты замечаешь изменения, то намного комфортнее их отрицать и вместо реальной картины мира создавать уютный старый добрый мир. В этом мире совсем не обязательно трава зеленее и солнце ярче — он может быть полон мрачных кошмаров и чудовищ. Иногда, правда, хочется узнать, как там, в реальном мире, — и здесь может помочь социология, если, конечно, использовать ее по назначению.

Социологические исследования говорят нам о том, что за последние 10 лет белорусское общество сильно изменилось: число людей, разделяющих принципы рыночной экономики, за это время более чем удвоилось. Если в 2008 году последовательных сторонников плановой экономики было в 2,5 раза больше, чем последовательных сторонников рынка, то в 2018 году ситуация изменилась радикально: «социалисты» оказались в меньшинстве. Более того, если учесть и тех, кто выступает за частичные реформы, то получится, что половина населения страны — это сторонники рыночной экономики. Вторая половина — это сторонники плановых методов и «неопределившиеся» примерно в равных пропорциях. В такой ситуации и состав, и прорыночная риторика нового правительства выглядят совершенно рациональными, хотя и озадачивают тех, кто предпочитает оставаться в старом добром понятном мире.



Изменения выглядят еще более впечатляющими, когда речь заходит об отношении общества к патернализму. Меньше 20% респондентов опроса 2018 года были настроены против продажи предприятий иностранцам, чуть больше 20% считали, что лучше работать на государственном предприятии, чем на частном, и меньше 40% были согласны на меньшую зарплату при условии гарантированной работы. Но в 2008 году все эти показатели были близки к 60%, то есть за 10 лет огромное число людей пересмотрело взгляды на роль государства в экономике. Белорусы — закоренелые патерналисты? Это очередной миф из прошлой жизни.

Откуда взялись такие радикальные изменения в белорусском обществе? Судя по всему, дело в увеличении роли частного сектора в экономике. Если в 2007 году в стопроцентно государственных организациях работала половина всех занятых в экономике, то в 2017 году — только 40%. Пока государственный сектор увольнял людей, частный — нанимал их. А данные опросов говорят о том, что работники частных предприятий в большей степени разделяют принципы рыночной экономики, нежели те, кто работает на государство.



Среди руководителей и владельцев частных компаний найти сторонников плановой экономики еще сложнее: таких, по нашему последнему исследованию бизнеса, было меньше 10%. Значительная часть общества связывает свое благосостояние с частным бизнесом, а свое дело хотели бы иметь больше 40% опрошенных в 2018 году.

Изменения во взглядах белорусского общества тем более удивительны, что они происходят на фоне обратных тенденций в соседних странах, где быстро растет поддержка популистских идей. Привычная картина старого доброго мира, в которой белорусы — это приверженцы коммунизма, а жители окружающих стран — сплошь сторонники капитализма, сильно устарела. Мы постепенно менялись ролями, и вдруг эти перемены стали заметными.

Мы живем не в эпоху 1990-х, когда весь частный бизнес страны можно было уместить в одном райцентре. Частный бизнес вырос из детского возраста и вырастил новое общество. Он готов стать опорой экономического развития, но ему нужны три простые вещи: гарантии прав собственности, равные условия деятельности с другими игроками и безопасность. Без этого даже самые замечательные реформы не дадут эффекта, и мы упустим свой шанс стать островком здравого смысла (и, пожалуй, процветания) в дивном новом мире, где коммунистические и ультраправые идеи борются за право им управлять.
 

 
 
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Белорусское общество меняется быстрее, чем взгляды тех, кто его анализирует.
 
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Хойницкiя навiны
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