Фотофакт: На Витебщине появился памятник Ленину с котиком

Памятник сделан из бетона и окрашен под бронзу. Местом «прописки» Ленина с котиком стал лес возле станции.





Журналистам удалось найти автора необычного памятника. Его зовут Игорь Высоцкий, и живет он в дачном поселке недалеко от станции. Оказалось, идею сделать Владимира Ильича ему подсказал товарищ.





На вопрос, почему рядом с вождем кот, Игорь Высоцкий ответил:





— А потому что Ленина с котом нигде нет. На момент, когда друг пришел ко мне с идеей, я делал скульптуру девушки. А у девушки самое слабое место в статуе — это каблуки, поэтому я расположил в ногах кота. Товарищ посмотрел на этого кота и говорит: давай такого сделаем Владимиру Ильичу.