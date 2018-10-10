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Фотофакт: На Витебщине появился памятник Ленину с котиком

11.10.2018 20:55 — Разное | Партизан  
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Вождь пролетариата указывает рукой путь в светлое будущее... коту.

В Витебском районе, рядом с железнодорожной станцией Лучеса, появилась необычная скульптура Ленина, которая уже стала своего рода достопримечательностью.

Фото Ленина с котиком в редакцию TUT.BY прислал читатель Сергей.



Памятник сделан из бетона и окрашен под бронзу.  Местом «прописки» Ленина с котиком стал лес возле станции.

Журналистам удалось найти автора необычного памятника. Его зовут Игорь Высоцкий, и живет он в дачном поселке недалеко от станции. Оказалось, идею сделать Владимира Ильича ему подсказал товарищ.

На вопрос, почему рядом с вождем кот, Игорь Высоцкий ответил:

— А потому что Ленина с котом нигде нет. На момент, когда друг пришел ко мне с идеей, я делал скульптуру девушки. А у девушки самое слабое место в статуе — это каблуки, поэтому я расположил в ногах кота. Товарищ посмотрел на этого кота и говорит: давай такого сделаем Владимиру Ильичу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вождь пролетариата указывает рукой путь в светлое будущее... коту.
 
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