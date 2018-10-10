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Председатель БСДП: Финансирование оппозиционных партий Западом — это большой миф

11.10.2018 20:14 — Разное | Партизан  
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Лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов в интервью «Нашей Ниве» прокомментировал решение Василия Полякова отказаться от должности председателя ОГП. Он видит причину в несовершенной политической системе.

«Это зависит и от атмосферы внутри партии. У нас на данный момент ситуация значительно лучше, чем год назад, и еще лучше, чем два года назад. Тогда еще мешали внутренние конфликты, вызванные избирательной кампанией Татьяны Короткевич. Несколько десятков человек в результате отвалились. Впрочем, мы вскоре этот баланс восстановили. Люди идут в партию. В прошлом месяце в одном только Минске два человека пришли в БСДП. На данный момент, я бы сказал, партия монолитная и имеет общее видение.

Что касается ОГП и Василия Полякова, то он пришел не в самый подходящий момент. Во-первых, внутренние конфликты внутри партии. Во-вторых, отсутствие средств для оплаты за офисы организации. Он не мог переехать в Минск. Например, мне партия не может снять жилье в Минске, поэтому я продал свою квартиру в Могилеве, чтобы приобрести в столице. Два месяца я уже живу постоянно в Минске.

В чем корень проблемы? В том, что у нас нет закона о финансировании политических партий. Я говорю это повсюду и всем. Такие законы существуют даже в Узбекистане и Азербайджане, не говоря о прогрессивных демократических государствах. В Швеции государство финансирует прошедшие в парламент партии.


И мы будем в дальнейшем инициировать такой закон. Это не значит, что платить будет Лукашенко. Это граждане страны будут финансировать плюрализм идей. Мы хотим добиваться, чтобы юридические адреса региональных отделений партий могли находиться на личных квартирах. Если твоя партия зарегистрирована, то государство должно предоставлять офис для организации. А те партии, которые проходят в парламент, должны получать финансирование, пропорциональное количеству проголосовавших за нее граждан.

И ситуация с Василием Поляковым показывает, что воображаемое финансирование партий с Запада — это большой миф. Если бы такое было, то никто бы с поста председателя не сбегал».


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Лидер Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов в интервью «Нашей Ниве» прокомментировал решение Василия Полякова отказаться от должности...
 
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