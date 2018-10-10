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Случчанин примет участие в профессиональном поединке по смешанным единоборствам
11.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Завтра, 12 октября, главный тренер слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» Алексей Крепец примет участие в профессиональном турнире по ММА, который проводится промоушеном Glory of Heroes в китайском городе Ченгду.
Это будет третий профессиональный бой в спортивной карьере Алексея.
Соперником случчанина выступит именитый китайский боец Тай Йингхуа (Tie Yinghua). Сегодня спортсмены прошли взвешивание.
Поединок будет транслироваться на китайском телевидении, случчане узнают результаты позже.
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Главный тренер слуцкого филиала клуба «Феникс» Алексей Крепец примет участие в профессиональном турнире по ММА, который проводится промоушеном Glory of Heroes в...
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