Случчанин примет участие в профессиональном поединке по смешанным единоборствам





Завтра, 12 октября, главный тренер слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» Алексей Крепец примет участие в профессиональном турнире по ММА, который проводится промоушеном Glory of Heroes в китайском городе Ченгду.

Это будет третий профессиональный бой в спортивной карьере Алексея.

Соперником случчанина выступит именитый китайский боец Тай Йингхуа (Tie Yinghua). Сегодня спортсмены прошли взвешивание.

Поединок будет транслироваться на китайском телевидении, случчане узнают результаты позже.















Slutsk-Gorod.by