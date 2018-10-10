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Решение Синода: процедура предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви продолжается

11.10.2018 21:22 — Разное | UDF  
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Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. По итогам его заседания стало известно, что Томос Украина не получила.

Как сообщается на официальном сайте Константинопольского патриархата, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины. Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Также было принято решение прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.

Таким образом, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

Петр Порошенко назвал принятые решения «победой Украины».



«Совместное создание независимой церкви — это путь к миру, спокойствию, пониманию», — написал Порошенко в Twitter. Он также добавил, что «автокефалия — часть нашей государственнической проукраинской и проевропейской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в течение последних четырех лет и будем внедрять и в дальнейшем. Это основа собственного пути развития нашего государства и нашей нации».

В Русской православной церкви заявили, что принятые решения приведут к расколу.

«Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — цитирует ТАСС пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.

 
 
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Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви.
 
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