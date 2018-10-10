Решение Синода: процедура предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви продолжается

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. По итогам его заседания стало известно, что Томос Украина не получила.



Как сообщается на официальном сайте Константинопольского патриархата, Синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины. Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Также было принято решение прекратить действие указа 1686 года, который давал право Московскому патриархату назначать митрополита Киевского.



Таким образом, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.



Петр Порошенко назвал принятые решения «победой Украины».





Україна має позитивне рішення Вселенського Патріарха і Синоду про Єдину Помісну Православну Церкву!



Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники – нарешті сталося: Україна отримала Автокефалію.



Це – перемога України, наша спільна перемога! pic.twitter.com/2wwU600xY1 — Петро Порошенко (@poroshenko) October 11, 2018

— написал Порошенко в Twitter. Он также добавил, чтоВ Русской православной церкви заявили, что принятые решения приведут к расколу.— цитируетпресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.