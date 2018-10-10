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Решение Синода: процедура предоставления Томоса об автокефалии Украинской церкви продолжается
Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. По итогам его заседания стало известно, что Томос Украина не получила.
«Совместное создание независимой церкви — это путь к миру, спокойствию, пониманию», — написал Порошенко в Twitter. Он также добавил, что «автокефалия — часть нашей государственнической проукраинской и проевропейской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в течение последних четырех лет и будем внедрять и в дальнейшем. Это основа собственного пути развития нашего государства и нашей нации».
В Русской православной церкви заявили, что принятые решения приведут к расколу.
«Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — цитирует
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Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви.
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