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Стасевич перед матчем с Люксембургом: есть шанс реабилитироваться в моральном плане
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 12 октября вернется на столичный стадион «Динамо». Тут команда Игоря Криушенко в рамках Лиги наций сыграет со сборной Люксембурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К сожалению, от нашей сборной можно ожидать чего угодно, особенно, если дело касается Люксембурга. Впрочем, букмекеры в победе наших ребят не сомневаются.
Игорь Стасевич, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 12 октября вернется на столичный стадион «Динамо». Тут команда Игоря Криушенко в рамках Лиги наций сыграет со сборной...
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