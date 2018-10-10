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«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

11.10.2018 22:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За всю историю Люксембург встречался со сборной Беларуси 10 раз: в этих поединках наша команда 4 раза побеждала, 4 раза играла вничью и 2 раза проигрывала. Результаты противоречивые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

Люксембург прямо сейчас возглавляет наш квартет. Более того, эта команда пока не пропустила ни одного мяча. В играх против Молдовы и Сан-Марино команда Люка Хольца забила 4 и 3 мяча соответственно. У белорусов же пока есть одна осечка: в матче с Молдовой «белокрылые» заработали только 1 очко. Вывод напрашивается простой: для того, чтобы победить в группе, обязательно надо обыгрывать Люксембург.

«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Пока все в наших руках. Мы не сыграли ни одного матча с Люксембургом, поэтому как-то оценивать диспозицию уж так строго, наверное, не буду. Еще раз скажу, что, играя такую короткую дистанцию, нужно с каждым соперником выкладываться максимально и играть на максимальный результат, вот и все.

«Пока всё в наших руках»: Игорь Криушенко о перспективах белорусской сборной в матче с Люксембургом

Не так давно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Лигу наций «самым бессмысленным турниром в мире». Впрочем, для белорусов это реальная, если не сказать единственная, возможность выйти на Евро-2020.

Стасевич перед матчем с Люксембургом: есть шанс реабилитироваться в моральном плане

 
 
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Новости Беларуси. За всю историю Люксембург встречался со сборной Беларуси 10 раз: в этих поединках наша команда 4 раза побеждала, 4 раза играла вничью и 2 раза...
 
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