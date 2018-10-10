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Мелания Трамп считает себя самым "затравленным" человеком в мире

11.10.2018 22:10 — Разное | Интерфакс  
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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что по ее мнению, общественность относится к ней крайне несправедливо.

"Я могу сказать, что я самый затравленный человек в мире, судя по тому, что люди говорят обо мне (в социальных сетях-ИФ)", - сказал она в интервью телеканалу Эй-Би-Си.

Она отметила, что ее социально-образовательная программа "Be best" фокусируется на социальных сетях, чтобы информировать детей о стратегии поведения в интернете.

"Нам надо обучать детей социальному и эмоциональному поведению, чтобы они, знали, как работать с этим, когда вырастут", - сказала М.Трамп.

Отвечая на вопрос о том, является ли она тем человеком, который полностью контролирует поведение ее мужа - президента США Дональда Трампа, она, усмехнувшись, ответила: "Я хотела бы этого".

"Я даю ему (Д.Трампу - ИФ) мои искренние советы и высказываю мое искреннее мнение. Потом он делает то, что он хочет делать", - сказала она.

По признанию М.Трамп, она советовала супругу не доверять некоторым сотрудникам его администрации. При этом она не назвала конкретных имен.

"Что же, некоторые из этих людей не работают в Белом доме" - отметила она.

Она дала утвердительный ответ на вопрос, работают ли в администрации Д.Трампа люди, которым она не доверяет.

 
 
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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что по ее мнению, общественность относится к ней крайне несправедливо. "Я могу сказать, что я самый затравленный человек в...
 
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