"ТЕАРТ" вышел на финишную прямую. Четыре шанса успеть...

VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пересек экватор и приближается к своему завершению. Кто еще не успел насытиться театром во всех смыслах этого слова, имеет возможность погрузиться в невероятную атмосферу подмостков и кулуар в ближайшие дни…

Международная программа

15 октября, понедельник

Во вьетнамской культуре существует понятие «иностранный вьетнамец» – это человек, который является вьетнамцем по национальности, но уехал жить в другую страну, отказавшись от родного языка и традиций. В спектакле «Сайгон» Каролины Гуиела Нгуен описываются особенности жизни вьетнамских эмигрантов во Франции, о которых даже местное население знает совсем немного. В уютном ресторанчике современной Франции царит атмосфера ресторанов Сайгона середины XX века, и мечтатели, покинувшие родную страну ради красочного будущего в Европе делятся друг с другом гораздо более прозаичными историями, чем рисовало их воображение. Подслушать разговоры «иностранных вьетнамцев» на лучшей постановке Премии Жоржа Лерминьера Союза Французских Театральных критиков и завершить тем самым знакомство с Международной программой форума можно будет в 19:00 во Дворце культуры МАЗ.

Школа ТЕАРТ

12 октября, пятница

В Галерее «Арт-Беларусь» (ZAL #2) пройдет лекция Марка Ламмерта «Художник как сценограф». Один из самых известных немецких сценографов нашего времени в своих работах создает абстрактное пространство, живописно выразительное, но лишенное какой бы то ни было декоративности. Движущиеся объекты, освещение и цвета становятся не просто фоном, а частью спектакля. Посетить мероприятие в 19:00 можно будет бесплатно по предварительной регистрации. Также в пятницу пройдет открытие выставки фотографий лучших работ Марка Ламмерта, которая продлится до 24 октября.



13 октября, суббота

Разрушая барьеры, открываем новые горизонты! Сразу два субботних события помогут посмотреть на польскую драматургию и современный театр другими глазами.

В 11:00 на площадке Центра белорусской драматургии пройдет читка пьесы «У нас все хорошо» Дороты Масловской. Пьеса с названием из песни панк-группы Siekiera была определена критиком Юстиной Соболевской как «макабрическая комедия о поляках, которые не знают, кто они, а может быть, их вообще нет». Режиссер Наталья Леванова создаст сценическую версию одной из самых известных работ польского автора. Зритель увидит три поколения женщин, живущих под одной крышей: бабушка постоянно вспоминает войну, мать читает газетки из супермаркетов, а дочь причисляет себя к субкультуре металлистов.



В 19:00 на площадке Лаборатории социального театра ECLAB можно будет разрешить любые недопонимания и вопросы, возникшие по ходу читки, а также узнать о феномене нового театра в Польше, о роли драматурга в современном театральном процессе, о литературе и ее влиянии на общественно-политические процессы от самой Дороты Масловской, одного из самых известных польских драматургов.

14 октября, воскресенье

Работу Школы ТЕАРТа завершит дискуссия, посвященная белорусскому театру. В рамках мероприятия «Зачем — театр? Кухонные разговоры» Виктор Бабарико, Анжелика Крашевская, Елена Мальчевская, Таня Артимович, Екатерина Аверкова, Людмила Громыко, Валентина Мороз, Павел Городницкий в необычном формате, обмениваясь мнениями и комментариями, будут готовить и искать новые идеи в развитии современного белорусского театра. В рестобаре «Буфет» в 11:00 любители театра смогут присоединиться к беседе и импровизированному столу с легкими закусками.

Билеты можно купить на сайтах teart.by, bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, а также по телефону +375 44 490 48 99.