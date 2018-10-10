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"ТЕАРТ" вышел на финишную прямую. Четыре шанса успеть...
VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пересек экватор и приближается к своему завершению. Кто еще не успел насытиться театром во всех смыслах этого слова, имеет возможность погрузиться в невероятную атмосферу подмостков и кулуар в ближайшие дни…
Международная программа
15 октября, понедельник
Во вьетнамской культуре существует понятие «иностранный вьетнамец» – это человек, который является вьетнамцем по национальности, но уехал жить в другую страну, отказавшись от родного языка и традиций. В спектакле «Сайгон» Каролины Гуиела Нгуен описываются особенности жизни вьетнамских эмигрантов во Франции, о которых даже местное население знает совсем немного. В уютном ресторанчике современной Франции царит атмосфера ресторанов Сайгона середины XX века, и мечтатели, покинувшие родную страну ради красочного будущего в Европе делятся друг с другом гораздо более прозаичными историями, чем рисовало их воображение. Подслушать разговоры «иностранных вьетнамцев» на лучшей постановке Премии Жоржа Лерминьера Союза Французских Театральных критиков и завершить тем самым знакомство с Международной программой форума можно будет в 19:00 во Дворце культуры МАЗ.
Школа ТЕАРТ
12 октября, пятница
В Галерее «Арт-Беларусь» (ZAL #2) пройдет лекция Марка Ламмерта «Художник как сценограф». Один из самых известных немецких сценографов нашего времени в своих работах создает абстрактное пространство, живописно выразительное, но лишенное какой бы то ни было декоративности. Движущиеся объекты, освещение и цвета становятся не просто фоном, а частью спектакля. Посетить мероприятие в 19:00 можно будет бесплатно по предварительной регистрации. Также в пятницу пройдет открытие выставки фотографий лучших работ Марка Ламмерта, которая продлится до 24 октября.
Разрушая барьеры, открываем новые горизонты! Сразу два субботних события помогут посмотреть на польскую драматургию и современный театр другими глазами.
В 11:00 на площадке Центра белорусской драматургии пройдет читка пьесы «У нас все хорошо» Дороты Масловской. Пьеса с названием из песни панк-группы Siekiera была определена критиком Юстиной Соболевской как «макабрическая комедия о поляках, которые не знают, кто они, а может быть, их вообще нет». Режиссер Наталья Леванова создаст сценическую версию одной из самых известных работ польского автора. Зритель увидит три поколения женщин, живущих под одной крышей: бабушка постоянно вспоминает войну, мать читает газетки из супермаркетов, а дочь причисляет себя к субкультуре металлистов.
14 октября, воскресенье
Работу Школы ТЕАРТа завершит дискуссия, посвященная белорусскому театру. В рамках мероприятия «Зачем — театр? Кухонные разговоры» Виктор Бабарико, Анжелика Крашевская, Елена Мальчевская, Таня Артимович, Екатерина Аверкова, Людмила Громыко, Валентина Мороз, Павел Городницкий в необычном формате, обмениваясь мнениями и комментариями, будут готовить и искать новые идеи в развитии современного белорусского театра. В рестобаре «Буфет» в 11:00 любители театра смогут присоединиться к беседе и импровизированному столу с легкими закусками.
Билеты можно купить на сайтах teart.by, bycard.by, kupalauski.by, smsbilet.by, kassy.by, а также по телефону +375 44 490 48 99.
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VIII Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пересек экватор и приближается к своему завершению. Кто еще не успел насытиться театром во всех смыслах...
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