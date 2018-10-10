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Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и СУГ в Беларусь до конца 2019 года
11.10.2018 22:55 — Разное | Виртуальный Брест
Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года, сообщили
По его словам, подписанный странами протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива.
«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута — в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», —
Ранее о том что Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) сообщил Reuters. Источники агентства сообщили, что исключение составят нефть, природный газ, газовый конденсат, широкая фракция легких углеводородов, а также ряд нефтепродуктов для нефтехимии, экспорт которых будет регламентирован индикативными балансами и протоколами к межправсоглашению между РФ и Беларусью.
«Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта, в частности, ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, также широкой фракции легких углеводородов, масла, вазелин», — добавил он.
В Минэнерго РФ от комментариев Reuters отказались, переадресовав вопрос вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему отрасль. Представитель Козака Илья Джус подтвердил полный запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов с целью избежать потерь российского бюджета и уйти от серых схем. Детали объемов экспорта других нефтепродуктов он комментировать отказался.
Стоит отметить, что средства от «перетаможки» 6 млн тонн нефти
В «Белнефтехиме» и пресс-службе
По данным агентства
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Россия вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года,...
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