Праздничный концерт «Под Покровом Божьим» прошел в Кореличской детской школе искусств (фото)

В Беларуси 14 октября отмечается сразу два праздника: церковный — Покров Пресвятой Богородицы и светский — День матери.

По одному из преданий празднование Дня матери начинается с православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В 910 году во время богослужения Матерь Божья явила себя людям, укрывая молящихся белым покрывалом и тем самым стараясь защитить их, как настоящая мать своих детей.

Сегодня, 11 октября, в Кореличской детской школе искусств прошел праздничный концерт, посвященный Празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню матери «Под Покровом Божьим».

Зрители узнали историю праздников, а также насладились мелодичным концертом, который с удовольствием смотрели как взрослые, так и дети.

























































Елизавета МУТИЛОВИЧ

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