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Футболиста «Крумкачоў» задержали за наркотики
Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль задержан 9 октября в Минске, он подозревается по делу о незаконном обороте наркотиков.
При обыске у него дома нашли 40 г неизвестного вещества.
Результаты показали, что это особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, сообщает
В отношении Дыбаля Следственный комитет возбуждил уголовное дело по статье за «незаконный оборот особо опасных психотропных веществ». Для подозреваемого это может обернуться наказанием от 8 до 15 лет лишения свободы.
Футболисту 24 года, до возвращения в стан «воронов» Дыбаль играл за «Ошмяны» и «Викторию» (Марьина Горка).
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Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль задержан 9 октября в Минске, он подозревается по делу о незаконном обороте наркотиков. При обыске у него дома нашли 40 г...
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