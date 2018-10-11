Футболиста «Крумкачоў» задержали за наркотики

Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль задержан 9 октября в Минске, он подозревается по делу о незаконном обороте наркотиков.

При обыске у него дома нашли 40 г неизвестного вещества.

Результаты показали, что это особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, сообщает Tribuna.com .

В отношении Дыбаля Следственный комитет возбуждил уголовное дело по статье за «незаконный оборот особо опасных психотропных веществ». Для подозреваемого это может обернуться наказанием от 8 до 15 лет лишения свободы.

Футболисту 24 года, до возвращения в стан «воронов» Дыбаль играл за «Ошмяны» и «Викторию» (Марьина Горка).