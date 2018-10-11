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Молодежная сборная Беларуси (U-21) победила сверстников из Чехии
В матче квалификации чемпионата Европы-2021 белорусы победили со счетом 1:0.
В матче квалификации чемпионата Европы-2021 молодежная сборная Беларуси (U-21) переиграла команду Чехии (U-21) со счетом 1:0, передает
Единственный мяч на 57-й минуте забил с пенальти Дмитрий Антилевский. На 67-й минуте чехи остались в меньшинстве.
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В матче квалификации чемпионата Европы-2021 белорусы победили со счетом 1:0.
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