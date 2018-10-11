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За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й

11.10.2018 21:37 — Разное | Партизан  
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С января текущего года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты 57 журналистов. Это больше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 сотрудников СМИ, сообщила в четверг, 11 октября правозащитная организация "Репортеры без границ", передает DW.

Более половины из них погибли в зонах военных конфликтов, указано в пресс-релизе международной организации. Больше всего журналистов убито в Афганистане (13), США и Мексике (по 6 человек). Единственные три журналиста, погибшие в Центральноафриканской республики, - россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кроме того за первые девять месяцев 2018-го в мире погибли 10 представителей гражданской журналистики и 4 помощника журналистов.

В настоящее время в разных государствах находятся в заключении 155 профессиональных журналистов, из них больше всего в Египте и Турции - по 27. В российских тюрьмах содержатся 4 журналиста (Игорь Рудников, Жалауди Гериев, Александр Толмачев, а также Алексей Назимов из аннексированного Россией Крыма) и блогер Александр Валов, суд над которым начался в Сочи 11 октября.

 
 
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С января текущего года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты 57 журналистов. Это больше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 сотрудников...
 
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