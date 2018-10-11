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В детском саду мужчина застрелил воспитательницу и покончил с собой

11.10.2018 23:55 — Разное | UDF  
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Фото: Роман Марьяненко
По предварительным данным, это была его жена.

Сегодня вечером в детском саду № 371 на Уралмаше произошла трагедия: вечером мужчина застрелил воспитательницу, а после этого покончил с собой.

— Действительно, факт подтвержден, работает усиленная областная следственно-оперативная группа. Идет осмотр места происшествия, — сказали E1.RU в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.

По предварительным данным, воспитательница была женой мужчины.

 
 
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