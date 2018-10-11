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Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго рангаТаким образом экипаж подводной лодки отработал тренировочный элемент "покладка на грунт" в морском полигоне боевой подготовки.- цитирует РулеваТренировка завершилась благополучно. Субмарина успешно вышла на поверхность, экипаж продолжил необходимые действия в соответствии с планом подготовки в акватории Черного моря.Представитель Черноморского флота пояснил, что "покладка на грунт" является обязательным упражнением в ежегодной подготовке экипажей подлодок. Морякам важно не только отработать слаженность действий, но и психологически подготовиться к подобной ситуации. В условиях реальных боевых действий субмаринам приходится ложиться на грунт, чтобы укрыться от противника, провести ремонт или оказать медицинскую помощь.Дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" является четвертым кораблем проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo). Субмарины этой серии третьего поколения на Западе получили прозвище "Черная дыра", так как являются одними из самых малошумных в мире.Подлодка может действовать на глубине 250-300 метров, а ее скорость достигает 20 узлов в подводном положении. Радиус дежурства подлодки составляет 2000 миль, в автономном плавании она может находиться до 45 суток. Экипаж - 52 человека.В 2017 году "Краснодар" принимала участие в операции российских войск в Сирии. Подлодка осуществила запуск крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков.В настоящее время в распоряжении ВМФ России имеются шесть "Черных дыр", идет строительство еще двух кораблей, которые войдут в состав Тихоокеанского флота.