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Российская подлодка "Краснодар" легла на грунт в Черном море

11.10.2018 23:51 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Дизель-электрическая субмарина "Краснодар" была полностью обесточена и легла на грунт в Черном море на глубине 20 метров.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Таким образом экипаж подводной лодки отработал тренировочный элемент "покладка на грунт" в морском полигоне боевой подготовки.

- В соответствии с поставленной задачей в течение двух часов субмарина была полностью обесточена, деятельность экипажа прекратилась, вахтенная служба поддерживалась минимальным количеством личного состава, - цитирует Рулева ТАСС.

Тренировка завершилась благополучно. Субмарина успешно вышла на поверхность, экипаж продолжил необходимые действия в соответствии с планом подготовки в акватории Черного моря.

Представитель Черноморского флота пояснил, что "покладка на грунт" является обязательным упражнением в ежегодной подготовке экипажей подлодок. Морякам важно не только отработать слаженность действий, но и психологически подготовиться к подобной ситуации. В условиях реальных боевых действий субмаринам приходится ложиться на грунт, чтобы укрыться от противника, провести ремонт или оказать медицинскую помощь.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" является четвертым кораблем проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo). Субмарины этой серии третьего поколения на Западе получили прозвище "Черная дыра", так как являются одними из самых малошумных в мире.

Подлодка может действовать на глубине 250-300 метров, а ее скорость достигает 20 узлов в подводном положении. Радиус дежурства подлодки составляет 2000 миль, в автономном плавании она может находиться до 45 суток. Экипаж - 52 человека.

В 2017 году "Краснодар" принимала участие в операции российских войск в Сирии. Подлодка осуществила запуск крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков.

В настоящее время в распоряжении ВМФ России имеются шесть "Черных дыр", идет строительство еще двух кораблей, которые войдут в состав Тихоокеанского флота.

 
 
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Дизель-электрическая субмарина "Краснодар" была полностью обесточена и легла на грунт.
 
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