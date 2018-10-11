Фото Аллы Пугачевой из обычного супермаркета произвело фурор

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Почему-то каждый раз, когда оказывается, что звезды отечественного шоу-бизнеса живут самой обычной жизнью, люди очень сильно удивляются. Так, вчера во время ее похода в супермаркет кто-то из фанатов не выдержал и сфотографировалс сыном Гарри, а потом опубликовал в Сети. Мол, смотрите, Сама Примадонна!Алла Борисовна, которая несколько лет назад ушла со сцены и занимается исключительно детьми, хозяйством и собственным садом, вызывает не просто удивление, она производит эффект разорвавшейся бомбы или появления инопланетян. Видимо, фанаты уверены, что вокруг Пугачевой кругами ходит многочисленная прислуга, не позволяя ей самой одеваться, готовить, гулять с детьми и, о ужас, покупать продукты.с присущим ему чувством юмора, наоборот, считает, что это плюс.— смеется он.Кстати, совсем скоро встретить Пугачеву в магазине станет сложнее. На время она собирается расстаться со статусом неработающей пенсионерки. На днях стало известно, что Алла Пугачева вернется на сцену в честь своего 70-летнего юбилея. Речь идет не о разовом выступлении, а о серии сольных концертов. Более того, празднуя день рождения, певица возобновит гастроли и даст сразу 20 концертов. Последний раз артистка баловала зрителей таким вниманием восемь лет назад.Пока организаторы не сообщают подробности грядущего тура звезды. По неофициальным сведениям, концерты народной артистки пройдут в Москве в Крокус-сити-холле, в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, на площадках Израиля, Германии и Америки. Певица обратилась к, чтобы он написал новый хит. Напомним, почти 10 лет назад Алла Пугачева сделала сенсационное заявление, что уходит со сцены. Никто не поверил в то, что сама Примадонна отечественной эстрады больше никогда не будет петь. Но поначалу так и было. Максимум, что себе «позволяла» певица — это спеть одну песню на собственном фестивале «Рождественские встречи».