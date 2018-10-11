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Звезда "Глухаря" Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО

11.10.2018 23:45 — Разное | UDF  
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Михаил Фатеев. Фото: ВКонтакте
44-летний Михаил Фатеев до недавнего времени был известен, как исполнитель ролей второго плана в таких сериалах, как «Марш Турецкого» и «Глухарь». У актера была неплохая репутация среди коллег, поэтому его арест, произошедший 3 октября, для многих стал неожиданностью.

Артиста обвиняли в том, что он распространял фильмы для взрослых и переписывался в социальных сетях с несовершеннолетним, высылая 14-летнему юноше свои фотографии и предлагая встречи в неформальной обстановке. Сегодня же выяснилось, что Фатеева обнаружили мертвым в СИЗО.

По предварительным данным, актер повесился. Михаил дождался, пока другой заключенный, находящийся с ним в одной камере, уснет, после чего свел счеты с жизнью. Данная гипотеза подтвердилась после просмотра записей видеонаблюдения, поэтому оперативники пока не рассматривают версию об убийстве.

Некоторые фанаты тут же предположили, что Михаил просто не смог справиться с давлением общественности. Однако нашлись и те, кто пришел к выводу, что самоубийство звезды сериалов доказывает его вину и раскаяние в содеянном. Так или иначе, никаких официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Звезда "Глухаря" Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО

Актеру было всего 44 года. Фото: Кадр из фильма

Напомним, что артиста арестовал Кунцевский районный суд по статьям «развратные действия» и «распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации». В СИЗО Фатеев должен был находиться до 30 ноября, после чего ему собирались вынести окончательный приговор.

Арест популярного актера вызвал широкий резонанс в творческой среде. В частности, известный режиссер Роман Виктюк, в чьей труппе работал Михаил, считал обвинения в адрес звезды безосновательным и не соответствующими правде. Театральный постановщик заявил, что знаком с Фатеевым 20 лет, и за это время ни разу не сталкивался с проявлением вменяемых ему наклонностей.

Ранее сообщалось, что три года назад Михаил развелся с супругой, работавшей костюмершей театра. Однако Виктюк опроверг данную информацию, заверив, что артист из его труппы все еще состоит в официальном браке.

Напомним, что Михаил начал активно сниматься в кино с 2002 года. С тех пор, актер сыграл более 30-ти ролей в кино и сериалах. Однако гораздо большую популярность он снискал на сцене театра, где ему чаще всего приходилось изображать персонажей с необычной и загадочной судьбой.

По сообщениям «РЕН ТВ», правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Позже стало известно, что рядом с телом актера была обнаружена предсмертная записка. В ней он призывал никого не винить в его самоубийстве.

 
 
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Михаил Фатеев был известен, как исполнитель ролей второго плана в таких сериалах.
 
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