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"Авария "Союза" стала крахом всего", заявили источники в космической отрасли

11.10.2018 23:40 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Космонавты после экстренной посадки направлены в госпиталь.

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, совершили экстренную посадку в казахстанской степи, в 25 км от Джезказгана на корабле «Союз-МС-10» после аварии ракеты-носителя. Оба, к счастью, живы, их нашла спасательная группа. Сейчас их везут в госпиталь — космонавты испытали огромные перегрузки. «Это крах всего» - так прокомментировал нам ситуацию источник в комической отрасли.

«Авария «Союза» стала крахом всего», заявили источники в космической отрасли
Напомним, сегодня в 11.40 по московскому времени ракета-носитель «Союз-ФГ» была запущена в космос с космодрома Байконур с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Через несколько минут стало известно, что корабль с экипажем возвращается на Землю из-за аварии носителя, который не смог вывести «полезную нагрузку» на нужную траекторию. Об этом россияне узнали из трансляции NASA. Российские стримы, которые вели и Роскосмос, и транслировали СМИ, были прерваны в критический момент.

Спуск проходил по баллистической траектории, при которой космонавты испытывали перегрузку в 6g. Как сообщил «МК» источник в космической отрасли, космонавты во время спуска выходили на связь с ЦУПом.

В те минуты, когда члены экипажа уже совершили посадку в казахской степи, и их разыскивали спасательные службы, на странице Роскосмоса в соцсети был активен ролик об успешном отделении второй и третьей ступеней, а также посетителей информировали о времени стыковки «Союза» с МКС.

Читайте материал в продолжение темы: «Эксперт выступил с обвинениями в адрес «Роскосмоса» после аварии «Союза»

Среди работников космической отрасли это происшествие вызвало настоящий шок. «Это крах всего!» - так эмоционально прокомментировал ЧП один из собеседников «МК».

 
 
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Космонавты после экстренной посадки направлены в госпиталь.
 
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