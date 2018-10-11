Все рухнуло: как инвесторам реагировать на обвал мировых рынков

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Торговые войны, ФРС и госдолг США

«ФРС сошла с ума»,

Инвесторы впервые осознали, что развязанная Трампом торговая война с Китаем может плохо кончиться для американских компаний. Стоит ли опасаться дальнейшего снижения котировок или уже можно покупать подешевевшие акции?Торги акциями 10 октября завершились обвалом котировок практически на всех крупных мировых биржах. Американский индекс S&P 500 упал на 3,3% до 2785,68 пункта — это минимальный уровень с июля этого года, индикатор высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 4% до 7422,05 пункта (минимум с мая), а промышленный индекс Dow Jones — на 3,15% до 831,83 пункта, что является самым низким значением с августа.Распродажи на американском рынке привели к обвалу на азиатских площадках. Китайский индекс Shanghai Composite потерял более 5%, корейский Kospi — 4,5%, а токийский Nikkei 225 — почти 4%.На этом фоне российский фондовый рынок начал торги в четверг, 11 октября, снижением котировок. Индекс Московской биржи опустился к 13.00 мск на 2,15%, долларовый индикатор РТС к тому же времени — на 2,17%. В моменте падение индексов достигало 2,4% и 2,6% соответственно.Основной причиной падения рынков аналитики назвали фиксацию прибыли инвесторами перед новым сезоном корпоративных отчетностей, который стартует в эту пятницу. Участники рынка опасаются, что возросшие риски торговых войн между США, Китаем и Европой могли плохо отразиться на финансовых показателях американских и азиатских компаний за минувший квартал, объясняет заместитель генерального директора по инвестициям Национальной управляющей компанииКак отметил аналитик УК «Система Капитал», в среду руководство двух крупных компаний — владельца люксового бренда Louis Vuitton LVMH и продавца товаров для бизнеса Fastenal — предупредили о такой вероятности.Масла в огонь подлили и роботизированные системы торговли, которые начали активно продавать бумаги, вызвав на рынке панику. Большая часть американского рынка «упакована» в индексные фонды (ETF), и когда роботы начинают распродажи, это бьет не по отдельным компаниям, а по целым секторам.— объясняет Вальехо-Роман.Второй причиной обвала стало ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), сходятся во мнении опрошенные Forbes эксперты. На последнем заседании, которое прошло 26 сентября, ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов до 2-2,25% годовых. Согласно заявлениям главы Федрезерва, ужесточение монетарной политики продолжится. Вероятность того, что в декабре ФРС в очередной раз повысит ставку, оценивается рынком в 74%.Примечательно, что сам президент СШАв интервью Fox News в среду заявил, что винит в распродаже на фондовом рынке не торговые войны, а действия ФРС. По словам Трампа, во всем виновата жесткая политика регулятора по повышению процентной ставки.— подчеркнул американский президент.Трамп отчасти прав в своих претензиях, считает глава УК «Спутник — управление капиталом». Ужесточение монетарной политики ФРС делает дороже фондирование для американских компаний, что может негативно сказаться на их бизнесе и будущих прибылях.— рассказывает Лосев.