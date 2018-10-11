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Из России пришли невеселые новости
Фото: TUT.BY
Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в Беларусь до конца 2019 года. Эту информацию уже подтвердил министр энергетики России Александр Новак.
Вот так красили мы красили, арки победные открывали, фонтаны запускали, а оно вот как получилось.
Понятное дело, что для Александра Лукашенко подобное сообщение вряд ли станет сенсационным. Протокол о запрете на поставки, если верить министру Новаку, подписан между Россией и Беларусью. Да и выражение лица Александра Григорьевича на последних встречах с Владимиром Путиным явно свидетельствовало о владении знаниями по этому вопросу.
Тут любопытен именно сам момент, когда российские власти решили сообщить об этих договоренностях. Аккурат в тот момент, когда в Могилеве с плясками и бубнами встречают братьев по союзу.
Ну а 12 октября в Могилев приедет и сам Владимир Путин. Можно себе только представить, как сложно будет Александру Лукашенко изображать на лице радость от встречи и находить слова признательности и поддержки, клянясь в вечной дружбе.
Ну что сделаешь? Придется потерпеть. Поскольку, как и ранее, в кошельке у твоего заклятого друга такие весомые аргументы.
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Кто подпортил Лукашенко настроение перед встречей с Путиным?
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