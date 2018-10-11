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Из России пришли невеселые новости

11.10.2018 23:18 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Пока Могилев с распростертыми объятиями принимает московских друзей на форум регионов, ожидая приезда самого важного кремлевского гостя, из РФ пришли невеселые новости.

Россия вводит запрет на экспорт нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в Беларусь до конца 2019 года. Эту информацию уже подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

Вот так красили мы красили, арки победные открывали, фонтаны запускали, а оно вот как получилось.

Понятное дело, что для Александра Лукашенко подобное сообщение вряд ли станет сенсационным. Протокол о запрете на поставки, если верить министру Новаку, подписан между Россией и Беларусью. Да и выражение лица Александра Григорьевича на последних встречах с Владимиром Путиным явно свидетельствовало о владении знаниями по этому вопросу.

Тут любопытен именно сам момент, когда российские власти решили сообщить об этих договоренностях. Аккурат в тот момент, когда в Могилеве с плясками и бубнами встречают братьев по союзу.

Ну а 12 октября в Могилев приедет и сам Владимир Путин. Можно себе только представить, как сложно будет Александру Лукашенко изображать на лице радость от встречи и находить слова признательности и поддержки, клянясь в вечной дружбе.

Ну что сделаешь? Придется потерпеть. Поскольку, как и ранее, в кошельке у твоего заклятого друга такие весомые аргументы.

 
Теги: Могилев
 
 
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