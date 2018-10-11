США дали $15 тысяч на ремонт музея Костюшко под Ивацевичами





Финансовые средства на ремонт в размере 15 тысяч долларов были выделены грантовой службой Госдепартамента США общественному культурно-историческому объединению «Фонд им. Т. Костюшко».Его руководитель Леонид Нестерчук говорит, что это уже третий международный грант. Первый был получен в 2004 году (30 тысяч долларов) на восстановление дома Костюшко. В 2007 году был получен грант от ЮНЕСКО в размере 50 тысяч евро на разработку проектной документации восстановления дворца Пусловских в Коссово, расположенного в нескольких сотнях метров от музея Т. Костюшко.Выделению средств от международных организаций способствует активная позиция членов белорусского Фонда. Так, на днях делегация объединения побывала на месте последней битвы Костюшко в ходе восстания 1794 года. Были посещены памятные места, связанные с руководителем восстания в городах Горволин и Мацеёвицы (Польша), а также непосредственно поле битвы. В ходе поездки 5-7 октября художественный коллектив ДК д. Стригово (Кобринский район) дал три концерта в память о Костюшко.По словам Леонида Нестерчука, Фондом в настоящее время ведется работа по получению финансового гранта на реконструкцию музея Тадеуша Костюшко в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района.