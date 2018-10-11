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Шило: На Белсате я заработал $24 тысячи

11.10.2018 22:48 — Разное | UDF  
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Иван Шило
Иван Шило два года отработал на «Белсате» специалистом по социальным сетям, после чего со скандалом был уволен.

В интервью новой программе «Нашей Нины» «Ток» он рассказал, сколько зарабатывал на «Белсате» и из-за чего у него произошел конфликт с директором телеканала.

— У тебя не было мысли: может быть, не стоит этот скандал раскручивать, стоит сдержаться? «Белсат» платил тебе нормальные деньги, ты работал почти два года.

— Спросишь сколько?

— То, что я слышала, это порядка 20 тысяч долларов за два года где-то набежало.

— 24.

— У тебя не было мысли: надо промолчать, я теряю классное рабочее место, кому я еще нужен? Это же было очень просто — промолчать. И через день об этом никто уже и не впомнил бы.

— Послушай, если честно, я не думал, что потеряю рабочее место на каком-то этапе, так как это было бы очень глупо с их стороны уволить меня публично за публичную порку. У нас произошел публичный конфликт, люди работают в медиа, они должны понимать, что сейчас публично уволить — это не то решение, которое надо принимать. Можно это сделать через месяц, через два. У меня через четыре заканчивался контракт, более того, я не собирался его продолжать: меня достало на кого-то работать. Честно, немного устал я. Год назад, наверное, промолчал бы, если честно говорить, а теперь…

Ну 24 тысячи, тысячу в месяц. Надо начинать работать самому. Это важный момент. У меня нет кредита, детей, не надо думать, как продлить «карту побыту» в Варшаве, поэтому я не был связан с «Белсатом» сильно. Плюс они меня и правда достали этими комментариями, набежали все сотрудники, начали меня поучать, что я не могу это постить. У нас это нигде не прописано. Более того, я и раньше постил про Дуду, что они сделали Иисуса королем Польши, что реально это какой-то булшит. Тогда все прошло ок. Вот.

Но если говорить еще о каких-то инсайдах, то у меня же была подобная ситуация с «Белсатом», с Агнешкой, такая же, с комментами, когда я пост удалил.

— Расскажи об этом.

— Это было полтора года назад, наверное, я только начинал работать на «Белсате». Просто для понимания того, что я часть корпоративной культуры, тогда разница была в том, что я немного покритиковал «Белсат» в комментариях. Я не собирался его критиковать, я критиковал белорусскую диаспору. Ну как критиковал: просто задирался, как обычно. Ладно, здесь пойдет какой-то контекст не понятный.

Немного покритиковал белорусскую диаспору, а в частности, что мой одноклассник Рыгор Астапеня пошел на «Белсат» и на «Белсате» давал интервью по-польски. Это зашкварчик, так? В студии был поляк, и они решили, что так будет удобнее: на белорусском канале говорить по-польски, если уж мы в Варшаве и чтобы наш гость чувствовал себя свободно. Я эту ситуацию немного высмеял, это было не совсем про «Белсат», я просто говорил про диаспору: как плохо влияет то, что ты уезжаешь из Беларуси и даже в таких ситуациях разговариваешь по-польски, хотя, казалось бы, это белорусский канал.

Появилась в комментариях Агнешка, спросила, понимаю ли я, где работаю (как и теперь — точно такая же ситуация). Я понимал тогда, где работаю, поэтому эту ветку удалил без скандалов. Потому что здесь я конкретно нарушал свой контракт: я не могу писать негативно про «Белсат». Даже могут быть разные трактовки, я неосознанно это делал, цель была другая, но тогда я все удалил. Я не человек, который скандалит прямо-таки всегда.

 
 
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Иван Шило два года отработал на «Белсате» специалистом по социальным сетям, после чего со скандалом был уволен.
 
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