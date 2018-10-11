Российский футболист Александр Кокорин отправлен в СИЗО на два месяца



Александр Кокорин. Фото: Reuters

Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщаетСледствие просило оставитьв СИЗО до 8 декабря, так как он обладает связями во власти, что может привести к давлению на следствие. Также следователи отметили, что Кокорин пренебрегал нормами поведения.Футболист попросил не лишать его свободы, чтобы иметь возможность загладить вину, а также извинился перед клубом, болельщиками и родными. Кокорин заявил, что он ударил Пака, потому что от того исходили агрессия, ярость и нетерпимость.Как сообщает телеграм-канал Mash, суд по делу другого футболистазадерживается из-за опоздания адвоката.