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Российский футболист Александр Кокорин отправлен в СИЗО на два месяца

11.10.2018 22:33 — Разное | UDF  
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Александр Кокорин. Фото: Reuters
Футболист сборной России Александр Кокорин, участвовавший в избиении чиновника Минстройторга Дениса Пака и белорусского водителя Виталия Соловчука, проведет два ближайших месяца в СИЗО.

Такое решение принял Тверской суд Москвы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следствие просило оставить Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря, так как он обладает связями во власти, что может привести к давлению на следствие. Также следователи отметили, что Кокорин пренебрегал нормами поведения.

Футболист попросил не лишать его свободы, чтобы иметь возможность загладить вину, а также извинился перед клубом, болельщиками и родными. Кокорин заявил, что он ударил Пака, потому что от того исходили агрессия, ярость и нетерпимость.

Как сообщает телеграм-канал Mash, суд по делу другого футболиста Павла Мамаева задерживается из-за опоздания адвоката.

 
 
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