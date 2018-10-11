Современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви выйдет на киноэкраны Беларуси

Сурового северного участника конкурса «Молодость на марше» прошлогоднего ММКФ «Лістапад» скоро можно будет увидеть на минских экранах.

"В рамках проекта «Лістапад.Коллекция» выходит картина, удостоившаяся четырех наград на кинофестивале в Локарно – современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви на фоне леденящих душу пейзажей", - рассказали www.interfax.by в компании "АРТКорпорейшн".

Там уточнили, что дебют Хлинюра Палмасона состоится с 18 по 31 октября в Falcon Club Бутик Кино.

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими, обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

«Зимние братья» – «жесткий и неистовый полнометражный дебют» Хлинюра Палмасона, датско-исландского режиссера, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Хлинюр начал свою карьеру в роли видеохудожника, поэтому в каждой своей картине он открывает новые техники работы с киноматериалом. Палмасон сочетает разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментирует с цветом, темпом, композицией, делая тем самым мир изолированного безвременья ощутимым для зрителя.

Его первые короткометражные работы признавались лучшими и номинировались на премии престижных кинофестивалей. Дипломная работа режиссера «Художник» (2013) стала лучшим короткометражным фильмом на Международных кинофестивалях в Оденсе и Рейкьявике, а также номинантом Датской Киноакадемии, а картина «Семь лодок» (2014) открывала Международный кинофестиваль в Торонто.



Мировая премьера фильма «Зимние братья» состоялась на одном из самых престижных фестивалей Европы – МКФ в Локарно, где картина получила награды «Лучшая мужская роль», «Лучший европейский фильм», а также специальные призы от жюри: «Приз молодого жюри» и «Приз экуменического жюри» за социально- гуманистическую проблематику фильма.

Ведущая американская газета The New York Times отметила в фильме «потрясающий визуальный ряд», еженедельник Variety – «выразительную актерскую пластику», а Los Angeles Times – «ярчайшую работа композитора и звукорежиссера».