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Современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви выйдет на киноэкраны Беларуси

11.10.2018 22:38 — Разное | Интерфакс  
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Сурового северного участника конкурса «Молодость на марше» прошлогоднего ММКФ «Лістапад» скоро можно будет увидеть на минских экранах.

"В рамках проекта «Лістапад.Коллекция» выходит картина, удостоившаяся четырех наград на кинофестивале в Локарно – современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви на фоне леденящих душу пейзажей", - рассказали www.interfax.by в компании "АРТКорпорейшн".

Там уточнили, что дебют Хлинюра Палмасона состоится с 18 по 31 октября в Falcon Club Бутик Кино.

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими, обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

«Зимние братья» – «жесткий и неистовый полнометражный дебют» Хлинюра Палмасона, датско-исландского режиссера, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино. Хлинюр начал свою карьеру в роли видеохудожника, поэтому в каждой своей картине он открывает новые техники работы с киноматериалом. Палмасон сочетает разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментирует с цветом, темпом, композицией, делая тем самым мир изолированного безвременья ощутимым для зрителя.

Его первые короткометражные работы признавались лучшими и номинировались на премии престижных кинофестивалей. Дипломная работа режиссера «Художник» (2013) стала лучшим короткометражным фильмом на Международных кинофестивалях в Оденсе и Рейкьявике, а также номинантом Датской Киноакадемии, а картина «Семь лодок» (2014) открывала Международный кинофестиваль в Торонто.

Современная одиссея о братских узах, одиночестве и дефиците любви выйдет на киноэкраны Беларуси
Мировая премьера фильма «Зимние братья» состоялась на одном из самых престижных фестивалей Европы – МКФ в Локарно, где картина получила награды «Лучшая мужская роль», «Лучший европейский фильм», а также специальные призы от жюри: «Приз молодого жюри» и «Приз экуменического жюри» за социально- гуманистическую проблематику фильма.

Ведущая американская газета The New York Times отметила в фильме «потрясающий визуальный ряд», еженедельник Variety – «выразительную актерскую пластику», а Los Angeles Times – «ярчайшую работа композитора и звукорежиссера».

 
 
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Сурового северного участника конкурса «Молодость на марше» прошлогоднего ММКФ «Лістапад» скоро можно будет увидеть на минских экранах.
 
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