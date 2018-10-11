Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов в преддверии ноябрьских выборов в США

Сотрудники социальной сети Facebook заблокировали свыше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, сообщил в четверг американский телеканал CNN.

"Сегодня мы заблокировали 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений", - говорится в заявлении сотрудников Facebook, отвечающих за безопасность соцсети.

При этом в заявлении подчеркивается, что эти страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов США".

В Facebook уточнили, что речь идет о таких способах введения в заблуждение пользователей, как размещение лицами с вымышленными именами недостоверной информации на политическую тематику, привлечение публики на сторонние сайты и повышение популярности записей в соцсети с помощью неразрешенных инструментов.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.