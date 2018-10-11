Премьеры России и Беларуси обсудили по телефону вопросы взаимодействия в экономике

Вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне обсудили в четверг в ходе неформальной встречи в Могилеве премьер РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас.

"В ходе встречи, которая прошла в неформальной обстановке, обсуждались текущие вопросы экономического взаимодействия", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

Кроме того, по его словам, на встрече глав правительств РФ и Беларуси шла речь о подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на президентском и правительственном уровне.