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Премьеры России и Беларуси обсудили по телефону вопросы взаимодействия в экономике
Вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне обсудили в четверг в ходе неформальной встречи в Могилеве премьер РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас.
"В ходе встречи, которая прошла в неформальной обстановке, обсуждались текущие вопросы экономического взаимодействия", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.
Кроме того, по его словам, на встрече глав правительств РФ и Беларуси шла речь о подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на президентском и правительственном уровне.
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Вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне обсудили в четверг в ходе неформальной встречи в Могилеве...
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