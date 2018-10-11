Названа дата официального старта продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max в Беларуси

Вскоре в Беларуси стартуют официальные продажи новых флагманских смартфонов Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор ). Об этом 42.TUT.BY сообщили в сети магазинов i-Store.



iPhone Xs (слева) и iPhone Xs Max

Купить смартфоны в магазинах сети можно будут с 26 октября, а оставить на них предзаказ на сайте — со следующей пятницы. Финальная стоимость аппаратов пока не называется, но приобрести их получится не только одним платежом, но и в рассрочку сроком на шесть месяцев.

Еще один «бонус» — годовая страховка. По словам представителей i-Store, в нее входит не только бесплатный ремонт, но и полная компенсация стоимости аппарата в случае кражи. Страховой взнос составит 8−10% от стоимости устройства.



На фото iPhone Xs

Напомним: 12 сентября Apple представила три новых смартфона. Первые два (iPhone Xs и Xs Max) — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.

Третья новинка — iPhone Xr. Это немного упрощенный смартфон с IPS-дисплеем на 6,1 дюйма, который лишили технологии 3D Touch (измеряет силу нажатия на панель). В аппарате также используется одинарная основная камера, зато процессор — Apple A12 Bionic. Его мировые продажи (не в Беларуси) также начнутся 26 октября.

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