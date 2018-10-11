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Эффективность использования земельных участков, высвобожденных после сноса неиспользуемых государственных объектов, рассмотрена на выездном заседании комиссии Гомельского областного Совета депутатов

12.10.2018 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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10 октября года в Ветковском районе постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности Гомельского областного Совета депутатов рассмотрела результаты вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, высвобождаемых в результате сноса неиспользуемых государственных объектов, на примере Ветковского района.

В работе выездного заседания постоянной комиссии приняли участие представители органов землеустройства, по чрезвычайным ситуациям, районных и сельских Советов депутатов и другие.

Как отметила председатель постоянной комиссии Ежова А.И., вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков положительно влияет на социально-экономическое развитие каждого региона. Поэтому совместная работа органов местного управления и самоуправления, а также всех учреждений и организаций по благоустройству и наведению порядка на земле будет продолжена.

 

 
 
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