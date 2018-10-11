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Жить стало лучше? За последние 25 лет Беларусь обогнала по человеческому капиталу США и Германию

12.10.2018 00:47 — Разное | Ежедневник  
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Жить стало лучше? За последние 25 лет Беларусь обогнала по человеческому капиталу США и Германию

www.vsavm.by

Из постсоветских стран наша страна уступает только Эстонии и Латвии, обойдя за эти годы по уровню образования и здравоохранения Литву.

Согласно исследованию влиятельного медицинского издания The Lancet, проанализировавшего  индекс ожидаемого человеского капитала за 1990-2016 годы, Беларусь поднялась в списке 195 стран с 36-го на 22-е место. За эти двадцать пять лет улучшились все четыре показателя, на основании которых  исследователи измеряют  индекс ожидаемого человеческого капитала (expected human capital). В частности, с 40 до 42 лет увеличились ожидаемые годы жизни, с 79 до 82 пунктов выросло функциональное состояние здоровья белорусов, также улучшились показатели по уровню образования и качеству обучения. Как отмечено исследователями,  «человеческий капитал признается как уровень образования и здоровья населения и считается важным детерминантом экономического роста».

Первые три места сохранили Финляндия, Исландия и Дания. В десятку также входят Нидерланды, Тайвань, Южная Корея, Норвегия, Люксембург, Франция и Бельгия. Тайвань, Южная Корея и Норвегия вытеснили из топ-10 Канаду (в 2016 году – 11-ая), США (27-ые) и Швецию (15-ая).

Такм образом за истекший период по изменению уровня здравоохранения и образования и их качества Беларусь обошла США. Также позади нашей страны остались Германия (24), Австралия (26) и Чехия (28). Польша поднялась с 40-го на 30-ое место, но находится ниже Беларуси.

Что касается бывших республик СССР, то впереди Беларуси сегодня только Эстония (17) и Латвия (21). Беларусь обошла Литву (39) и сохранила весомое преимущество перед остальными членами советской империи.  Из них улучшили свое местоположение  Россия (с 51-го переместилась на 49-ое место), Казахстан (с 60-го на 58-ое) и Молдова (с 61-го на 55-ую строчку). Украина осталась на 45-ой позиции, а у всех остальных республик СССР произошел регресс . Грузия занимает сегодня 59 –ую строчку ( в 1990- м – 49-ая), Армения – 61-ая (50), Кыргызстан – 98-й (73), Узбекистан – 87-й (74), Азербайджан – 100-й (77), Туркменистан – 105-й (85), Таджикистан – 121-й (88).

Один из самых впечатляющих рывков за 25- летие совершила Турция – с 102-й позиции эта переместилась на 43-ую.

Самый низкий показатель  человеческого капитала сегодня в Нигере, который на 195-м месте сменил Мали.

 
 
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Из постсоветских стран наша страна уступает только Эстонии и Латвии, обойдя за эти годы по уровню образования и здравоохранения Литву.
 
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