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Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

12.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Кто хоть раз бывал на сафари на джипах в пустыне по время отдыха в Египте или ОАЭ, знает, какую бурю эмоций приносит такая поездка. Слуцкие автолюбители уверены: за острыми ощущениями не нужно отправляться за тридевять земель. Достаточно иметь внедорожник, немного свободного времени и знать интересные маршруты.

Тех, кто дивану и телевизору предпочитает активный отдых в экстремальных условиях, в Слуцке оказалось немало. Любителей езды по бездорожью объединяет сообщество во Вконтакте Слуцк Offroad 4×4.

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

— Всё началось с того момента, как я купил себе внедорожник, рассказывает один из организаторов движения Дмитрий Наркевич. — Ко мне стали обращаться знакомые, которые на своих «пузотёрках» - обычных легковушках – застревали на бездорожье. Добраться эвакуатор до них не мог, а я на внедорожнике легко вытаскивал. В процессе понял, что поездки по ямам, грязи и трудным дорогам приносят большое удовольствие. А потом солигорские ребята позвали покататься в карьер – вот это был настоящий драйв! Тогда и подумал: а почему бы ни поискать единомышленников в Слуцке и самим ни попробовать кататься?

Таким нехитрым образом и собрались на первое ралли первые участники Слуцк Offroad 4×4. Медленно, но верно группа растёт: если в предыдущую поездку выбрались всего 3 внедорожника, то опробовать нынешний лесной маршрут собрались около десятка водителей.

— Есть те, кто только обзавёлся джипом, для кого это первая подобная поездка. Мы рады всем, готовы помогать, подсказывать. Вообще у нас целое сообщество по интересам организовалось: даём советы друг другу по усовершенствованию своих авто, помогаем в ремонте запчастями и физической силой. В общем, полная взаимопомощь, объясняет Дмитрий.

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Итак, вместе со слуцкими раллерами мы стартуем на новом маршруте в лесу. Трассы водители ищут себе сами: кто-то увидел интересную лесную дорожку, сообщил другим, опытные экстремалы её обязательно опробуют, проверят, а потом уже и организуют поездку. Нынешний маршрут – один из самых интересных за последнее время. Прокатиться по нему собрались люди разного возраста и на разных машинах.

— Естественно, у каждой машины разные возможности. Кто-то преодолеет бездорожье без проблем. А кому-то придется повозиться. Но бояться не стоит – мы всегда рядом, у нас есть полный набор инструментов, тросы, так что помощь окажем своевременную и квалифицированную, заверяет Дмитрий.

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Присоединиться к любителям езды по бездорожью может каждый, у кого есть желание, соответствующее авто и немного свободного времени. Никаких специальных навыков не требуется – всему научат дорога и более опытные коллеги. Зато эмоций, полученных от 4-5-часовой поездки, хватит на долго.

— Наверное, каждый маленький мальчик мечтает на каком-нибудь тракторе заехать в самую грязюку, вымазаться по уши и довольным выехать их лужи настоящим победителем. Я не исключение. В детстве в песочнице устраивал гонки с препятствиями на игрушечных авто, на велосипеде гонял по лужам. Вырос – и решил воплотить детские мечты в реальность, только уже с более масштабными игрушками, — смеётся Дмитрий. — У каждого из участников нашего сообщества есть обычная жизнь, свои рутинные дела, каждодневная работа. А катание по бездорожью – это возможность «перезагрузиться», «обнулиться», и прийти к новой трудовой неделе свежим человеком, полным сил.

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

К слову, вылазки в лес для слуцких владельцев внедорожников стали делом семейным. Вместе с мужчинами катают и их жёны, а дети с удовольствием принимают участие в качестве пассажиров или болельщиков. Всяко лучше, чем безвылазно сидеть дома перед телевизором или компьютером.

— Мы любим природу и бережем ее. Стараемся своим детям привить это же чувство. Вот, к примеру, готовим выезд на территорию Слуцкого лесхоза для посадки новых деревьев на площадях леса, пораженного жуком-короедом. Это будет совместный семейный выезд, делится планами Дмитрий Наркевич.


    Видео: Артём Клишевич. Аэросъёмка, монтаж: Дмитрий Москвин
Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

    Фотографии: Анастасия Пекарь

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)

Slutsk-Gorod.by
Подготовила Катя Ивановская   
Фото: Анастасия Пекарь   
Видео: Артём Клишевич   
Аэросъёмка: Дмитрий Москвин   

 
 
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Кто хоть раз бывал на сафари на джипах в пустыне, знает, какую бурю эмоций приносит такая поездка. Слуцкие автолюбители уверены: за острыми ощущениями не нужно...
 
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