Грязи не боятся. Как слуцкие автолюбители гоняют по бездорожью (фото, видео)





Кто хоть раз бывал на сафари на джипах в пустыне по время отдыха в Египте или ОАЭ, знает, какую бурю эмоций приносит такая поездка. Слуцкие автолюбители уверены: за острыми ощущениями не нужно отправляться за тридевять земель. Достаточно иметь внедорожник, немного свободного времени и знать интересные маршруты.

Тех, кто дивану и телевизору предпочитает активный отдых в экстремальных условиях, в Слуцке оказалось немало. Любителей езды по бездорожью объединяет сообщество во Вконтакте Слуцк Offroad 4×4 .





— Всё началось с того момента, как я купил себе внедорожник, — рассказывает один из организаторов движения Дмитрий Наркевич. — Ко мне стали обращаться знакомые, которые на своих «пузотёрках» - обычных легковушках – застревали на бездорожье. Добраться эвакуатор до них не мог, а я на внедорожнике легко вытаскивал. В процессе понял, что поездки по ямам, грязи и трудным дорогам приносят большое удовольствие. А потом солигорские ребята позвали покататься в карьер – вот это был настоящий драйв! Тогда и подумал: а почему бы ни поискать единомышленников в Слуцке и самим ни попробовать кататься?

Таким нехитрым образом и собрались на первое ралли первые участники Слуцк Offroad 4×4. Медленно, но верно группа растёт: если в предыдущую поездку выбрались всего 3 внедорожника, то опробовать нынешний лесной маршрут собрались около десятка водителей.

— Есть те, кто только обзавёлся джипом, для кого это первая подобная поездка. Мы рады всем, готовы помогать, подсказывать. Вообще у нас целое сообщество по интересам организовалось: даём советы друг другу по усовершенствованию своих авто, помогаем в ремонте запчастями и физической силой. В общем, полная взаимопомощь,— объясняет Дмитрий.





Итак, вместе со слуцкими раллерами мы стартуем на новом маршруте в лесу. Трассы водители ищут себе сами: кто-то увидел интересную лесную дорожку, сообщил другим, опытные экстремалы её обязательно опробуют, проверят, а потом уже и организуют поездку. Нынешний маршрут – один из самых интересных за последнее время. Прокатиться по нему собрались люди разного возраста и на разных машинах.

— Естественно, у каждой машины разные возможности. Кто-то преодолеет бездорожье без проблем. А кому-то придется повозиться. Но бояться не стоит – мы всегда рядом, у нас есть полный набор инструментов, тросы, так что помощь окажем своевременную и квалифицированную, — заверяет Дмитрий.





Присоединиться к любителям езды по бездорожью может каждый, у кого есть желание, соответствующее авто и немного свободного времени. Никаких специальных навыков не требуется – всему научат дорога и более опытные коллеги. Зато эмоций, полученных от 4-5-часовой поездки, хватит на долго.

— Наверное, каждый маленький мальчик мечтает на каком-нибудь тракторе заехать в самую грязюку, вымазаться по уши и довольным выехать их лужи настоящим победителем. Я не исключение. В детстве в песочнице устраивал гонки с препятствиями на игрушечных авто, на велосипеде гонял по лужам. Вырос – и решил воплотить детские мечты в реальность, только уже с более масштабными игрушками, — смеётся Дмитрий. — У каждого из участников нашего сообщества есть обычная жизнь, свои рутинные дела, каждодневная работа. А катание по бездорожью – это возможность «перезагрузиться», «обнулиться», и прийти к новой трудовой неделе свежим человеком, полным сил.





К слову, вылазки в лес для слуцких владельцев внедорожников стали делом семейным. Вместе с мужчинами катают и их жёны, а дети с удовольствием принимают участие в качестве пассажиров или болельщиков. Всяко лучше, чем безвылазно сидеть дома перед телевизором или компьютером.

— Мы любим природу и бережем ее. Стараемся своим детям привить это же чувство. Вот, к примеру, готовим выезд на территорию Слуцкого лесхоза для посадки новых деревьев на площадях леса, пораженного жуком-короедом. Это будет совместный семейный выезд, — делится планами Дмитрий Наркевич.



Видео: Артём Клишевич. Аэросъёмка, монтаж: Дмитрий Москвин





Фотографии: Анастасия Пекарь

































































Slutsk-Gorod.by

Подготовила Катя Ивановская

Фото: Анастасия Пекарь

Видео: Артём Клишевич

Аэросъёмка: Дмитрий Москвин