Тогда - Сейчас: сколько стоило сходить в кино в советские времена



Киноафиша

Кино любили советские люди всех возрастов. Походы в кинотеатры на дневные и вечерние сеансы были, пожалуй, самым популярным, доступным и массовым развлечением.





В 70-е кинотеатры росли как грибы

В СССР в 60-70-е годы значительно выросло число кинотеатров в городах, Домов культуры и клубов в сельской местности, где тоже показывали кино, а по выходным после просмотра кино устраивали танцы. Были и мобильные кинобудки, а также вагоны-кино, которые передвигались от одного населенного пункта к другому. В парках были летние кинотеатры под открытым небом.





Например, если в 1950-ом в СССР работало около 42 тыс. киноустановок, то в 1960 году уже около 103 тыс., в 1970-м - 157 тыс. Кинотеатров числилось 5 тысяч. Интересный факт: в СССР в 1970 году население купило 4,65 млрд билетов в кино.

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Сколько стоили билеты?

Кинотеатры были с разными по вместимости залами – от 300 до 3 тыс. мест (в более крупных городах). В столицах союзных республик обычно строился крупный кинотеатр «Октябрь» – по однотипному для союза проекту, с широкоформатными установками. В этих кинотеатрах обычно стартовали премьеры фильмов.





В 70-х на дневной сеанс детский билет стоил около 10-15 копеек, взрослый – 20-25 копеек на односерийный фильм. На двухсерийный - соответственно от 20 и 40 копеек.





Билет в кино тех лет (слева)

Напомним, в те годы средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей .

На вечерние сеансы от 25 до 50 копеек на односерийный фильм, и вдвое больше на двухсерийный.

Иногда показ двухсерийного фильма, как, например, «А зори здесь тихие…» разделяли на два дня – по сериям. В сельской местности билеты стоили немного дешевле – копеек на 5-10 (например, детский билет стоил 5 копеек).





В Минске 70-80-е годы цены на особо значимые премьеры по воспоминаниям современников, в «Октябре» составляли около 70 копеек. А позже уже в кинотеатрах на периферии столицы эти фильмы можно было посмотреть и по стандартной для тех времен цене – за 20-25 копеек.

Днем культпоход в театр семье с детьми мог обойтись в сумму более 3 рублей, с учетом покупки мороженого или пирожного, сладкой ваты, газировки, чая и пр. Цена на мороженое была около 10-20 копеек (от простого до пломбира в шоколаде).

Многие фанаты кино покупали в кинотеатрах открытки с фото актеров или кадров из фильмов – за 20-50 копеек за одну.





Обычно покупали билеты в кино заранее. В семидесятых кинотеатров стало больше и очереди уменьшились, но на премьеры стоять в очередях за билетами можно было долго и порой безрезультатно. Или перекупать их втридорога у спекулянтов.





Подростков и детей на вечерние сеансы могли не пустить, если фильм был «взрослый». После 23:00 кинотеатры не работали. Билеты в кассах заполняли «вручную», указывая ряд, место. Случались ошибки, и для претендентов на одно место приставляли раскладные стулья.

Какие фильмы набирали больше всего зрителей?





Кадр из фильма "Есения"

Самыми кассовыми в большинстве своем были индийские и мексиканские мелодрамы. Так, в 70-е рекорд в советском кинопрокате установил мексиканский фильм «Есения», который просмотрели 91 млн зрителей. Индийскую мелодраму «Бобби» (1973 года) посмотрели 62,6 млн.

Советские фильмы и кино других стран также имели большую популярность. Например, фильм 72-го года «А зори здесь тихие…» набрал 66 млн зрителей, «Достояние республики» (1971 год выпуска) - более 47 млн, а фильм «Генералы песчаных карьеров» (США, 1971) – более 43 млн.

Среди фильмов 1973 года ТОП возглавляли «Иван Васильевич меняет профессию» - 60 млн, «Мачеха» - 59,4 млн, «Всадник без головы» (СССР, Куба) – 51,7 млн, а «Земля Санникова» шла на 4-м месте - 41,1 млн.