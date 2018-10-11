Кадыров рассказал, как наказали чеченца, бросившего банку в автобусе

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Чеченца, бросившего банку в пассажиров московского автобуса, устроили на работу в Грозном. Об этом сообщил глава республикив своемнаписал Кадыров.По его словам, чеченец приехал в Москву на заработки. Однако теперь вопрос его трудоустройства решен: Хасиев будет работать в Грозном.— говорится в публикации.написал Кадыров.Накануне в Сети появилось видео, на котором Хасиев со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в лицо одному из сидящих в автобусе пассажиров. Ролик увидел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от уроженца республики немедленно приехать в Грозный вместе с родственниками. После этого Хасиев записал видеообращение, в котором попросил прощения