

Андрей Кобяков. Фото: TUT.BY

Об этомсообщили информированные источники.Недавнопрошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка. Он получил рекомендации от бывшего первого вице-премьераи независимого директора белорусского «Альфа-Банка»сказали источники.«Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,66% акций Белгазпромбанка, «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,49%, Республике Беларусь — 0,18%.Источники считают, что 57-летнего экс-премьера рано списывать со счетов. В перспективе он может получить более весомую должность.Вероятно, Андрей Кобяков займет в совете директоров банка вакантное место независимого директора, в роли которого до недавних пор выступалВ Белгазпромбанке отказались от комментариев.На днях Румас сменил Кобякова на посту председателя набсовета Банка развития. В большей степени замена техническая, потому что данный финансовый институт подконтролен правительству, соответственно, пост главы набсовета занимает премьер-министр. Аналогичным образом в качестве представителей государства в набсовет БР пришли новые министры экономики и финансов.Де-факто Сергей Румас сохранит контроль над Банком развития. Поскольку предправления может быть утверждена многолетний зам Румаса. Она также успешно прошла спецкомиссию Нацбанка. В БР получить комментарий не удалось.Таким образом бывший вице-премьер Василий Матюшевский, которого называли в качестве преемника Румаса в БР, может уйти руководить Банком БелВЭБ. До прихода в правительство Матюшевский возглавлял БПС-Сбербанк.Стоит сказать, что бывший вице-премьер Анатолий Калинин пока остается председателем набсовета Белинвестбанка.