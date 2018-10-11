26-летняя девушка, которую разыскивали в Минске, найдена



Фото: ПСО "Ангел"

Об этом проинформировали в пресс-службе Октябрьского районного управления внутренних дел (РУВД).По словам официального представителя Октябрьского РУВД Эвелины Дручининой, девушку нашли накануне, она просто гуляла по городу. Э. Дручинина также сообщила, что девушка уходила из дома и раньше.– рассказала представитель ведомства.Поисками занимались милиция и поисково-спасательный отряд (ПСО) «Ангел». Как отмечается сообществе ПСО «Ангел» в социальной сети «ВКонтакте», разыскиваемую заметили на улице и сообщили в ПСО и в милицию.пишет ПСО «Ангел».