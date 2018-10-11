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26-летняя девушка, которую разыскивали в Минске, найдена
Фото: ПСО "Ангел"
Об этом проинформировали в пресс-службе Октябрьского районного управления внутренних дел (РУВД).
По словам официального представителя Октябрьского РУВД Эвелины Дручининой, девушку нашли накануне, она просто гуляла по городу. Э. Дручинина также сообщила, что девушка уходила из дома и раньше.
«В первой половине дня 9 октября эта 26-летняя девушка, которая страдает от психического расстройства, вышла из дома и не вернулась. Гуляла по городу. С ней все в порядке», – рассказала представитель ведомства.
Поисками занимались милиция и поисково-спасательный отряд (ПСО) «Ангел». Как отмечается сообществе ПСО «Ангел» в социальной сети «ВКонтакте», разыскиваемую заметили на улице и сообщили в ПСО и в милицию.
«Благодарим девушку по имени Александра за бдительность и за то, что оперативно сообщала о местонахождении пропавшей. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции», – пишет ПСО «Ангел».
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11 октября стало известно, что 26-летняя девушка, которую искали в Минске, найдена.
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