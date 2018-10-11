"В понедельник в Минске". РПЦ обещает решительный и жесткий ответ на действия Константинополя

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Об этом в четверг сообщил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерейв эфире телеканаласказал представитель РПЦ.Игорь Якимчук также подчеркнул, чтоПротоиерей также добавил, что действия Константинопольского патриархата ведутРанее представитель Константинопольского патриархата заявил, что Синод принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также объявил о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата, отменив юридическое обязательство синодального письма 1686 года, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского.