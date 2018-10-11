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"В понедельник в Минске". РПЦ обещает решительный и жесткий ответ на действия Константинополя

12.10.2018 00:07 — Разное | UDF  
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Русская православная церковь обещает жестко и решительно ответить на заявления Константинополя в отношении Украины.

Об этом в четверг сообщил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук в эфире телеканала «Россия 24».

«В понедельник в Минске запланировано заседание Священного Синода РПЦ и высший исполнительный орган РПЦ даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня. Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась», — сказал представитель РПЦ.

Игорь Якимчук также подчеркнул, что «решение Константинопольского патриархата канонически ничтожно: никаких особых привилегий рассматривать обращение с апелляциями после решений церковных судов в других Православных церквах Константинопольский патриархат не имеет, он сам себе присвоил эту привилегию и сделал это в обход своих собственных канонических сборников».

Протоиерей также добавил, что действия Константинопольского патриархата ведут «по пути раскола со всеми печальными последствиями для единства мирового православия».

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что Синод принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также объявил о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата, отменив юридическое обязательство синодального письма 1686 года, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского.

 
Теги: Минск
 
 
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Русская православная церковь обещает жестко и решительно ответить на заявления Константинополя в отношении Украины.
 
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