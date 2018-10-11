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ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами

12.10.2018 00:03 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов, в то время как рост добычи опережает ожидания, сообщает ОПЕК в ежемесячном докладе о состоянии рынка энергоносителей.

По итогам года мировой экономике потребуется 1,54 млн баррелей новых поставок ежедневно - на 80 тысяч меньше, чем картель ожидал месяц назад, и почти на 200 тысяч ниже прогноза, который давался весной.

В следующем году рост спроса замедлится до 1,36 млн баррелей в сутки. Это на 50 тысяч меньше сентябрьского прогноза и на 140 тысяч - январского.

Меньше, чем ожидалось, покупают клиенты в Европе и Азии, констатирует ОПЕК: поставки в ЕС год к году выросли всего на 90 тысяч баррелей в сутки, что "существенно ниже тренда последних лет".

Спрос в Японии упал на 4,3%, в Южной Корее - на 2%, рост в Индии замедлился лишь до 1%. Стабильно закупает больше нефти Китай (рост на 250 тысяч баррелей в сутки), на 2,5% вырос спрос в США.

Сказывается в том числе и глобальный тренд на укрепление доллара, отмечает картель: нацвалюты импортеров нефти дешевеют, делая закупки сырья все дороже.

Добыча тем временем опережает как ожидания, так и спрос. По итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и почти на 700 тысяч баррелей в сутки превышает потребности рынка.

Основной источник поставок - сланцевые производители из США, качающие ежедневно на 2 млн баррелей больше, чем в прошлом году.

В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза и на 760 тысяч баррелей превышает ожидаемый спрос.

По итогам сентября страны ОПЕК увеличили добычу на 132 тысячи баррелей в день, до 2-летнего рекорда в 32,761 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей в сутки больше, чем прогнозируемый спрос следующего года (31,79 млн баррелей).

Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК должна сократить добычу на эту величину. Де-факто судьба цен зависит от того, насколько успешными окажутся санкции против Ирана, говорит аналитик OPIS Том Клоза: если иранские потоки будут просто перенаправлены, рынок захлестнет сланцевая волна.

Уже в августе дополнительные поставки из ОПЕК оказались лишними: картель увеличил производство на 341 тысячу баррелей в день, или 10,5 млн баррелей за месяц. Весь объем ушел в коммерческие хранилища, запасы в которых выросли на 14 млн баррелей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов.
 
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