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ОПЕК спрогнозировала сланцевое цунами
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По итогам года мировой экономике потребуется 1,54 млн баррелей новых поставок ежедневно - на 80 тысяч меньше, чем картель ожидал месяц назад, и почти на 200 тысяч ниже прогноза, который давался весной.
В следующем году рост спроса замедлится до 1,36 млн баррелей в сутки. Это на 50 тысяч меньше сентябрьского прогноза и на 140 тысяч - январского.
Меньше, чем ожидалось, покупают клиенты в Европе и Азии, констатирует ОПЕК: поставки в ЕС год к году выросли всего на 90 тысяч баррелей в сутки, что "существенно ниже тренда последних лет".
Спрос в Японии упал на 4,3%, в Южной Корее - на 2%, рост в Индии замедлился лишь до 1%. Стабильно закупает больше нефти Китай (рост на 250 тысяч баррелей в сутки), на 2,5% вырос спрос в США.
Сказывается в том числе и глобальный тренд на укрепление доллара, отмечает картель: нацвалюты импортеров нефти дешевеют, делая закупки сырья все дороже.
Добыча тем временем опережает как ожидания, так и спрос. По итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад, и почти на 700 тысяч баррелей в сутки превышает потребности рынка.
Основной источник поставок - сланцевые производители из США, качающие ежедневно на 2 млн баррелей больше, чем в прошлом году.
В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза и на 760 тысяч баррелей превышает ожидаемый спрос.
По итогам сентября страны ОПЕК увеличили добычу на 132 тысячи баррелей в день, до 2-летнего рекорда в 32,761 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей в сутки больше, чем прогнозируемый спрос следующего года (31,79 млн баррелей).
Чтобы сбалансировать рынок ОПЕК должна сократить добычу на эту величину. Де-факто судьба цен зависит от того, насколько успешными окажутся санкции против Ирана, говорит аналитик OPIS Том Клоза: если иранские потоки будут просто перенаправлены, рынок захлестнет сланцевая волна.
Уже в августе дополнительные поставки из ОПЕК оказались лишними: картель увеличил производство на 341 тысячу баррелей в день, или 10,5 млн баррелей за месяц. Весь объем ушел в коммерческие хранилища, запасы в которых выросли на 14 млн баррелей.
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Спрос на нефть в мире не дотягивает до прогнозов.
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