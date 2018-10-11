Во время коллективизации в Беларуси ели людей

Сотни тысяч несогласных хозяев поплатились за свои протесты свободой и жизнью. Насильственная коллективизация привела к упадку сельскохозяйственного производства. Компания по выселению, раскулачиванию и исключению из колхозов разрушила большое количество крестьянских хозяйств, в ряде колхозов не было кому работать. Действия властей вызвали массовое сопротивление крестьянства – саботаж, бунты, побеги крестьян на заработки в города и даже в Польшу.Финалом насильственной коллективизации и волюнтаристской экономической политики стал массовый голод 1932-1934 годов, правда о котором скрывается вплоть до сегодня. По словам доктора исторических наук Ирины Каштелян, на юге Беларуси были случаи каннибализма.