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Во время коллективизации в Беларуси ели людей
28 августа 1929 года в БССР был проведен «День коллективизации». Только за один этот день в стране были созданы 143 колхоза.
Сотни тысяч несогласных хозяев поплатились за свои протесты свободой и жизнью. Насильственная коллективизация привела к упадку сельскохозяйственного производства. Компания по выселению, раскулачиванию и исключению из колхозов разрушила большое количество крестьянских хозяйств, в ряде колхозов не было кому работать. Действия властей вызвали массовое сопротивление крестьянства – саботаж, бунты, побеги крестьян на заработки в города и даже в Польшу.
Финалом насильственной коллективизации и волюнтаристской экономической политики стал массовый голод 1932-1934 годов, правда о котором скрывается вплоть до сегодня. По словам доктора исторических наук Ирины Каштелян, на юге Беларуси были случаи каннибализма.
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Только за один этот день в стране были созданы 143 колхоза.
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