﻿ Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

12.10.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Участники мероприятия — руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие, двое трое или четверо детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

Встречу с мамами председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук с самого начала обозначил, не как праздничную, а как рабочую.

Глава исполнительной власти познакомился и уделил внимание каждой из 11 брестчанок. Среди них – врачи, медсестры, спортсмены и учителя, бухгалтеры и экономисты, инженеры, работники культурной и социальной сфер, а также представители правоохранительных органов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

Имея активную жизненную позицию, эти женщины состоялись не только в семье, но и в своей профессии. Многие стали примером для своих детей, которые пошли по стопам своих мам. К слову, практически в каждой семье дети занимаются спортом.

В ходе диалога глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы, которые звучали редко, но по делу. Речь идет о транспортном сообщении, подвозе детей, благоустройстве дорог и подъездов, жилищных проблемах, а также устройстве детей в учреждения дошкольного образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

Все проблемные вопросы были взяты на контроль.

В завершение мероприятия Александр Рогачук поблагодарил представительниц прекрасного пола за встречу, а также вручил подарки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

Общаясь с журналистами, глава города отметил, что традиционно сложилось так, что в преддверии Дня матери мы чествуем только многодетных матерей. Это правильно и априори заслуженно. Вместе с тем, это праздник для каждой мамы, будь у нее один, два и более детей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

«Тот формат, который мы выбрали, с участием не только многодетных мам, но и мам, которые добились успехов в профессиональной деятельности, тоже имеет место быть. Я восхищен их жизнелюбием, силой духа и оптимизмом. Уверен, что эти женщины подарили своим детям счастливое детство и вырастят достойных людей и граждан своей страны», — подвел итог встречи Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59633.php

Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме

Справочно

По состоянию на 1 октября 2018 года в городе проживает 4 090 многодетных семей.

В текущем году удостоверение многодетной семьи получили 428 семей.

В городе проживает 391 многодетная мать (родившая и воспитывающая 5 и более детей), награжденная орденом Матери, согласно Указу Президента Республики Беларусь, из них 27 – награждены в текущем году.

Согласно действующему законодательству в г. Бресте проводится работа по назначению семейного капитала. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники мероприятия — руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие, двое трое или четверо детей. Встречу с мамами председатель Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Короткие" депозиты в валюте: ставки по доллару и евро немного растут, российский рубль - стабилен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика