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Приём матерей, приуроченный ко Дню матери, состоялся в Брестском горисполкоме
12.10.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Участники мероприятия — руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие, двое трое или четверо детей.
Встречу с мамами председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук с самого начала обозначил, не как праздничную, а как рабочую.
Глава исполнительной власти познакомился и уделил внимание каждой из 11 брестчанок. Среди них – врачи, медсестры, спортсмены и учителя, бухгалтеры и экономисты, инженеры, работники культурной и социальной сфер, а также представители правоохранительных органов.
Имея активную жизненную позицию, эти женщины состоялись не только в семье, но и в своей профессии. Многие стали примером для своих детей, которые пошли по стопам своих мам. К слову, практически в каждой семье дети занимаются спортом.
В ходе диалога глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы, которые звучали редко, но по делу. Речь идет о транспортном сообщении, подвозе детей, благоустройстве дорог и подъездов, жилищных проблемах, а также устройстве детей в учреждения дошкольного образования.
Все проблемные вопросы были взяты на контроль.
В завершение мероприятия Александр Рогачук поблагодарил представительниц прекрасного пола за встречу, а также вручил подарки.
Общаясь с журналистами, глава города отметил, что традиционно сложилось так, что в преддверии Дня матери мы чествуем только многодетных матерей. Это правильно и априори заслуженно. Вместе с тем, это праздник для каждой мамы, будь у нее один, два и более детей.
«Тот формат, который мы выбрали, с участием не только многодетных мам, но и мам, которые добились успехов в профессиональной деятельности, тоже имеет место быть. Я восхищен их жизнелюбием, силой духа и оптимизмом. Уверен, что эти женщины подарили своим детям счастливое детство и вырастят достойных людей и граждан своей страны», — подвел итог встречи Александр Рогачук.
Справочно
По состоянию на 1 октября 2018 года в городе проживает 4 090 многодетных семей.
В текущем году удостоверение многодетной семьи получили 428 семей.
В городе проживает 391 многодетная мать (родившая и воспитывающая 5 и более детей), награжденная орденом Матери, согласно Указу Президента Республики Беларусь, из них 27 – награждены в текущем году.
Согласно действующему законодательству в г. Бресте проводится работа по назначению семейного капитала.
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Участники мероприятия — руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие, двое трое или четверо детей. Встречу с мамами председатель Брестского...
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