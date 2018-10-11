ДТП произошло около 15.30 на улице Красной в Лунинце. Столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд».



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По словам очевидцев, «Фольксваген» выезжал со второстепенной улицы Я.Коласа и не уступил дорогу «Форду».

В течение 5 минут прибыла Скорая, но водители сказали, что медиков не вызывали, помощь никому не понадобилась.

Растянуть автомобили помог трактор ЖКХ, находившийся неподалёку.



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Когда при мелком ДТП можно обойтись без ГАИ?

На вопрос отвечает ст.инспектор ДПС ГАИ Луннецкого РОВД Сергей Антонович:

- Если потерпевший автомобиль претендует на получение страховой выплаты, необходимо составить европротокол. Используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

Чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

- в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;

- при ДТП не был нанесён ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

- в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

- оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

- оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

- у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесённых автомобилям повреждений;

- водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;

- вред, причинённый каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 400 евро по курсу Национального банка.