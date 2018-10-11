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На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»

12.10.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло около 15.30 на улице Красной в Лунинце. Столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59632.php

На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»

По словам очевидцев, «Фольксваген» выезжал со второстепенной улицы Я.Коласа и не уступил дорогу «Форду».

В течение 5 минут прибыла Скорая, но водители сказали, что медиков не вызывали, помощь никому не понадобилась.

Растянуть автомобили помог трактор ЖКХ, находившийся неподалёку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59632.php

На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59632.php

На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59632.php

На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»

Когда при мелком ДТП можно обойтись без ГАИ?

На вопрос отвечает ст.инспектор ДПС ГАИ Луннецкого РОВД Сергей Антонович:

- Если потерпевший автомобиль претендует на получение страховой выплаты, необходимо составить европротокол. Используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

Чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

- в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;

- при ДТП не был нанесён ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

- в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

- оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

- оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

- у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесённых автомобилям повреждений;

- водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;

- вред, причинённый каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 400 евро по курсу Национального банка.

 
 
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ДТП произошло около 15.30 на улице Красной в Лунинце. Столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд». По словам очевидцев, «Фольксваген» выезжал со второстепенной...
 
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