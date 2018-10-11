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На улице Красной в Лунинце столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд»
12.10.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло около 15.30 на улице Красной в Лунинце. Столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд».
По словам очевидцев, «Фольксваген» выезжал со второстепенной улицы Я.Коласа и не уступил дорогу «Форду».
В течение 5 минут прибыла Скорая, но водители сказали, что медиков не вызывали, помощь никому не понадобилась.
Растянуть автомобили помог трактор ЖКХ, находившийся неподалёку.
Когда при мелком ДТП можно обойтись без ГАИ?
На вопрос отвечает ст.инспектор ДПС
- Если потерпевший автомобиль претендует на получение страховой выплаты, необходимо составить европротокол. Используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.
Чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:
- в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;
- при ДТП не был нанесён ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;
- в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;
- оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;
- оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;
- у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесённых автомобилям повреждений;
- водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;
- вред, причинённый каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 400 евро по курсу Национального банка.
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ДТП произошло около 15.30 на улице Красной в Лунинце. Столкнулись грузовой «Фольксваген» и «Форд». По словам очевидцев, «Фольксваген» выезжал со второстепенной...
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