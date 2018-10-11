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Ко Дню матери «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку
Новости Беларуси. Минская почта организовала акцию ко Дню матери. Отправить красочную открытку с теплыми словами можно бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подобные бонусы почта проводит накануне практически всех праздников. День матери также в списке самых важных. Нередко близких людей разделяют километры, а такое поздравление порадует и согреет сердце.
В рамках акции сотрудники «Белпочты» по всей стране напомнили клиентам также о правилах отправки корреспонденции и предложили оформить подписку на газеты и журналы в подарок своим любимым женщинам.
Елена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
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Новости Беларуси. Минская почта организовала акцию ко Дню матери. Отправить красочную открытку с теплыми словами можно бесплатно, сообщили в программе «Столичные...
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