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Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости
Новости Беларуси. Два изолированных помещения на улицах Козлова и Кузьмы Чорного купили за 60 и 42 тысячи рублей соответственно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Открытые торги вызвали небывалый ажиотаж. В аукционе участвовали 22 покупателя. Такие помещения с небольшой площадью и возможностью использовать их для сферы услуг сейчас крайне востребованы среди предпринимателей и ремесленников.
Светлана Нагурнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
В 2018 году Государственный комитет по имуществу реализовал 15 изолированных помещений. Еще 11 продадут до конца года. Информацию о предстоящих аукционах можно найти на
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Выручка 102 тысячи рублей: в Минске прошёл самый успешный в 2018 году аукцион по продаже недвижимости
Новости Беларуси. Два изолированных помещения на улицах Козлова и Кузьмы Чорного купили за 60 и 42 тысячи рублей соответственно, сообщили в программе «Столичные...
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